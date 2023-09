La délégation mauritanienne au Comité du patrimoine mondial à Riyad présidée par la ministre SG du gouvernement

La Mauritanie participe aux réunions élargies du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO lors de sa quarante-cinquième session, qui se tient dans la capitale saoudienne, Riyad, du 10 au 25 septembre courant.

Une délégation de notre pays aux travaux de cette session est conduite par la ministre et secrétaire générale du gouvernement, Mme Aissata Ba Yahia compte parmi elle des membres de la Délégation permanente de la Mauritanie auprès de l’UNESCO : l’ambassadrice Moulaty El Mokhtar Mhaimid et le Premier Conseiller Sidi Ould Lemjad, en plus d’une importante délégation de la Réserve nationale du Banc d’Arguin, classée patrimoine naturel mondial par l’UNESCO, dirigée par son directeur général, M. Ali Ould Mohamed Salem, et un certain nombre d’experts et responsables de cette réserve.

Lors de cette session, le rapport sur la réserve du Banc d’Arguin a été adopté, ce qui constitue un grand atout pour la Mauritanie et ses efforts fructueux dans la préservation et la valorisation de ce site naturel mondial de premier plan, ainsi que pour la grande importance qu’il représente pour l’UNESCO.

En marge des travaux de la session, la ministre, secrétaire générale du gouvernement, a tenu samedi plusieurs réunions et discussions importantes avec un certain nombre de hauts fonctionnaires de l’UNESCO et les chefs des délégations participantes, dont le Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, M. Lazare Eloundou Assomo, le président du Groupe arabe de l’Unesco, M. Mohamed Jmeyeh en plus d’autres personnalités importantes parmi les hauts responsables de l’Unesco.

Mme Moulaty El Mokhtar Mhaimid, a déployé des efforts importants et persistants pour coordonner diverses réunions et communications entre la partie mauritanienne et les autres acteurs internationaux participants.

La ministre et la délégation qui l’accompagne ont adressé leurs remerciements et félicitations particulières à la délégation de notre pays auprès de l’UNESCO pour son rôle remarquable dans les différentes étapes de cette quarante-cinquième session du Comité du patrimoine mondial.

Il convient de noter que le Comité du patrimoine mondial a salué les précieux efforts déployés par la République Islamique de Mauritanie pour préserver la valeur universelle exceptionnelle de la Réserve du Banc d’Arguin et le bon niveau des rapports périodiques préparés par la direction de la réserve, ce qui s’est concrétisé à travers le rapport émis par le Comité pour réduire les recommandations contraignantes liées au suivi de cette institution.

La ministre a également assisté à la célébration par l’État du Qatar du dixième anniversaire du classement de la ville de Zubarah au patrimoine mondial de l’UNESCO.