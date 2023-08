La défense de l’ancien Président déplore le silence de la CNDH

La défense de l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré avoir examiné le rapport de la Commission Nationale des Droits de l’Homme(CNDH) publié sur sa page et son site Web en date du 15 août 2023, dans lequel elle traitait du Dossier n° 001/2021, dans lequel son client, l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz est poursuivi.

La Défense d’Ould Abdel Aziz a souligné dans un communiqué publié mardi que la Commission Nationale des Droits de l’Homme a réclamé ce que la commission réclame depuis le début du procès, à savoir le respect des exigences de la Constitution, en particulier l ‘article 93, qui empêche le président de répondre des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que le respect des règles de procès équitable et de l’équilibre des droits des parties, que la commission et son client ont souffert de perdre tout au long de la procédure jusqu’à présent.

Elle a ajouté qu’elle avait déclaré à plusieurs reprises que l’enquête violait tous les principes connus d’un procès équitable et ne permettait pas à son client de bénéficier de son droit à la défense, et que des procédures déloyales étaient pratiquées contre lui et contre ses biens et les biens de sa famille et de son entourage en l’absence totale de présence, ainsi que la violation des règles régissant l’équipe d’enquête stipulées dans le décret l’établissant, en violant tout son travail est invalide , ajoutant que la commission n’a pas limité la grave erreur de violation du décret portant création et organisation des équipes d’enquête et de poursuite.

Violation des droits de la défense

La commission a souligné que ce n’est un secret pour personne que les audiences sont caractérisées par l’absence de conditions de procès équitables et la violation des droits de la défense, dont la dernière en date a été la publication par le tribunal de la décision n° 100/2023 de refuser d’entendre les témoins à charge, et la commission l’a exprimé après avoir qualifié le procès de lent en disant : « les délais sont un élément essentiel des normes internationales pour le droit à un procès équitable , car les normes internationales stipulent qu’il doit avoir lieu dans un délai raisonnable, car ils utilisent le terme rapidité », jusqu’à ce qu’il dise que chaque accusé a le droit pour : « interroger les témoins à charge et obtenir une convocation et interrogatoire les témoins de la négation sont dans les mêmes conditions que les témoins de la preuve »

Le communiqué a souligné que la défense de l’ancien président est encouragée par l’observation de la Commission Nationale des droits de l’Homme de ces violations graves et évidentes, et déplore également son silence concernant les mauvaises conditions dans lesquelles l’ancien Président Mohammed Abdul Aziz est détenu, où il est interdit de soleil, de sport, de visites et de téléphone, en présence d’appareils aux sons et odeurs dérangeantes, contraires aux droits de l’homme les plus élémentaires, selon le communiqué.