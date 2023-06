La Cour d’Appel de Nouakchott ouest organise une journée d’information.

Le ministère de la Justice, représenté par la Cour d’Appel de Nouakchott ouest a organisé, samedi matin à Nouakchott, une journée d’information sous le thème de: la préparation judiciaire dans le domaine civil.

Les activités de la journée porteront sur différents exposés et conférences sur le contexte historique et organisationnel pour la préparation judiciaire devant les tribunaux primaires et les tribunaux de deuxième instance et les problématiques qu’ils abordent.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la justice, M. Mohamed Ould Ahmed Aida, a indiqué que la formation et la réhabilitation du cadre humain judiciaire et la mise en place d’une justice efficace et rapide sans pour autant tomber dans la précipitation sont des éléments essentiels dans la vision de la réforme adoptée par le ministère de la justice , sur instruction du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui n’a cessé d’insister sur le rapprochement des services de la justice des citoyens et la nécessité de donner à la justice toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de parvenir à un plus haut niveau de professionnalisme et de transparence et de gagner la confiances des justiciables.

Il a ajouté qu’on peut dire qu’un grand progrès a été réalisé dans la conception d’une vision de la réforme escomptée par le secteur de la justice, surtout après l’organisation des états généraux de la justice au début de l’année et voilà, a-t-il dit, que leurs conclusions sont en train d’être consignées dans un document national pour la réforme et le développement de la justice en Mauritanie qui sera remis bientôt au Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a noté que dans ce contexte, le ministère a adopté et appuyé ce colloque scientifique à travers lequel les participants examineront le thème de la préparation judiciaire, tout en clarifiant les aspects relatifs à ce sujet.

De son côté, le président de la Cour d’Appel de Nouakchott ouest, M. Lemrabott Ould Mohamed Lemine, a insisté sur l’importance de cette journée scientifique qui discute le thème de la préparation judiciaire dans le domaine civil et sur l’important rôle que jouent le ministère de la justice et la Cour Suprême dans le domaine de la formation continue des magistrats et des auxiliaires de la justice.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du substitut du procureur général, M. Moctar Mohamedhen , du président de la Cour d’appel commerciale, M. Ahmed Baba Mohamed et de l’inspecteur général adjoint de la justice et des établissements pénitentiaires, M. Ahmed Chevii Mahboub.

AMI