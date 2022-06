La corruption financière : manifestations et signes cliniques

Ahmed Ould Bettar- Facebook

La #corruption financière est définie comme un comportement malhonnête qui s`efforce de collecter toutes les déviations financières de la législation et des lois pour travailler pour son intérêt personnel au détriment de l’intérêt public.

Et cela va à des personnes ou des institutions et comprend l’offre de #pots-de-vin au bénéficiaire, y compris les cadeaux, le blanchiment d’argent ét la $fraude aux investisseurs.



Il s’agit d’un écart par rapport aux lois et aux intérêts de l’État et le fait de ne pas être lié par celui-ci afin d’obtenir des gains politiques et sociaux pour une personne ou un certain groupe.

Manifestations de la corruption financière

Il existe de nombreuses manifestations de la corruption financière, mais les plus importantes d’entre elles sont les suivantes :

#Corruption

La corruption est l’une des manifestations les plus dangereuses de la corruption financière, et parmi ses types les plus importants et les outils prennent des manifestations et des formes multiples, leurs niveaux et leur expansion varient d’un pays à l’autre selon les cultures de la société et la proportion de justice qui s’y trouve.

#Favoritisme

Le favoritisme est la prise illégale des droits d’autrui au profit d’une personne ou d’un groupe. Piller l’argent public, c’est s’approprier des fonds publics et disposer de cet argent sans aucun droit.

#Intervention

L’intervention en raison de relations personnelles ou de parenté, le droit de nomination ou d’emploi est pris au profit d’une personne qui ne le mérite pas, quelles que soient ses qualifications et son expérience.

Chantage

Chantage en échange de gains personnels tels que de l’argent ou des gains personnels, les besoins du client doivent être corrompus et la transaction conclue.

#Faux

Des personnes corrompues modifient des documents et des signatures à des fins personnelles ou pour dévaluer ou ajouter de la valeur aux instruments financiers d’une entreprise.

#Blanchiment d’argent

Il consiste à soutenir des fonds illégaux avec des moyens financiers légaux, et les suspicions financières de transactions financières illégales et illégales sont utilisées pour obscurcir les institutions publiques.



Impact de la corruption financière

La corruption économique a un impact plus meurtrier sur la société que les autres. Les plus importants d’entre eux sont :

1 – Les impacts économiques ont tendance à entraver la croissance financière nationale, à réduire les objectifs de développement, à gaspiller les ressources financières nationales, à expulser les investissements nationaux et étrangers en l’absence de justice.

2 – L’impact social contribue au déclin et à l’effondrement des valeurs et des croyances sociales, ainsi qu’à la propagation de la haine entre les membres de la société pour manque de justice, d’égalité entre les membres et d’inégalité des chances entre les individus.

Ahmed Ould Bettar