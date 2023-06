La Commission de consolidation de la paix de l’ONU aborde la question du crime organisé dans le Sahel.

NEW YORK, 23 juin (Xinhua) — La Commission de consolidation de la paix de l’ONU (CCP) a convoqué vendredi une réunion au niveau des ambassadeurs au siège des Nations Unies à New York pour aborder la question du crime organisé dans la région du Sahel en Afrique.

« La situation sécuritaire au Sahel reste marquée par le terrorisme et les groupes extrémistes violents qui ciblent fréquemment les zones frontalières », a déclaré le Croate Ivan Simonovic, président de la CCP, citant le dernier rapport du secrétaire général de l’ONU.

La CCP a participé activement à l’amélioration des conditions de vie au Sahel, une région qui englobe notamment des pays tels que le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad.

Elle soutient les priorités régionales en matière de consolidation de la paix et contribue à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de son plan de soutien. Les réunions précédentes de la CCP se sont concentrées sur le renforcement de la résilience climatique et les questions liées à la dégradation du climat.

Le principal instrument d’investissement dans la consolidation de la paix est le Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général. « Le Sahel est une région hautement prioritaire pour le Fonds de consolidation de la paix, avec 35% de ses fonds alloués à la région en 2022 », a noté lors de la réunion Elizabeth Spehar, sous-secrétaire générale de l’ONU pour l’appui à la consolidation de la paix.

Elle a souligné les résultats significatifs obtenus grâce au Fonds, tels que les initiatives transfrontalières visant à soutenir la coopération en matière de sécurité nationale et les opérations de démantèlement des gangs criminels transnationaux entre la Gambie et le Sénégal, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée, et un projet au Burkina Faso visant à lutter contre la criminalité organisée et le trafic illicite.

La Commission de consolidation de la paix, organe consultatif intergouvernemental installé en 2006, joue un rôle crucial dans le soutien des efforts de paix dans les pays touchés par un conflit.

Composée de 31 Etats membres élus au sein de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social, elle rassemble les principaux pays contributeurs financiers et les principaux pays contributeurs de troupes.