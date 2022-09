La Commissaire à la sécurité alimentaire participe aux réunions de l’Organisation Islamique

La Commissaire à la sécurité alimentaire (CSA), Mme Fatimetou Mint Khattry, a quitté, dimanche, Nouakchott à destination de l’Égypte où il doit participer aux réunions de l’Organisation Islamique pour la sécurité alimentaire prévues au Caire du 20 au 21 septembre.

Au cours de ce déplacement, la Commissaire est accompagnée par M. Moustapha Ould Cheikh Abdallah, conseiller et chef de la Cellule des Relations avec les Partenaires Techniques et Financiers au CSA.

Notons que cette organisation résoudre les problèmes liés à la sécurité en fournissant aux populations des pays islamiques des aliments économiquement abordables en fonction de leurs conditions naturelles et climatiques et de leur situation géographique, et cherche à réduire et à minimiser le coût de l’approvisionnement alimentaire.

Elle vise à créer des voies de transport et de logistique favorables.

Les pays membres de l’OCI stabilisent les prix alimentaires en établissant et en gérant un fonds alimentaire commun. OISA met également en œuvre des programmes humanitaires basés sur les demandes pertinentes du Secrétariat de l’OCI.