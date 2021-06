La commissaire à la Sécurité alimentaire en réunion avec les cadres et notables de F’derick.

«Je suis venue m’enquérir des conditions des habitants de cette moughataa, diagnostiquer leurs problèmes, les résoudre et lancer une gamme de petits projets en faveur des couches sociales démunies».

C’est qu’a déclaré, samedi soir, à F’derick, la commissaire à la Sécurité alimentaire(CSA), Mme Fatimettou Mint Mahfoudh Ould Khattry, lors d’une rencontre avec les cadres et les notables de la moughataa, en présence du wali du Tiris Zemmour, M. Isselmou Ould Sidi. Elle a par la suite, souligné le grand intérêt qu’accorde le Président de la République, Monsieur Ould Cheikh El Ghazouani, à l’amélioration des conditions de vie des franges sociales déshéritées.

La commissaire a enfin, cité quelques réalisations phares dont ces populations ont bénéficié à l’échelle nationale comme l’octroi de l’assurance maladie gratuite pour 100 000 ménages à revenus faibles et l’augmentation et la mensualisation des allocations des retraités, veuves et orphelins.

Pour sa part, l’adjointe du maire de Bir Moghreïn, MmeKhadijettou Mint Teyib, a hautement apprécié les projets lancés par le CSA dans sa commune au bénéfice des couches sociales vulnérables.

Les intervenants ont mis l’accent pour la résolution des problèmes de l’eau et le soutien des coopératives féminines.

Mme la Commissaire a, par la suite, visité certaines coopératives féminines financées par le CSA, en compagnie du hakem de la moughataa, M. Dhehbi Ould Sidi Ali.

Tiris Zemmour, 20/06/2021