La collecte des huiles usagées constitue la base fondamentale de l’activité de RAF CHIMICALS, Cette opération a connu depuis le démarrage la société en 2018 une nette évolution, entraînant du coup un accroissement contenu du volume de régénération des huiles usagées en Mauritanie.

La capacité de stockage dépasse 1200 tonnes avec une extension annexe d’ une capacité de stockage de 800 tonnes, ce qui va permettre le traitement de 60 Tonnes par jour d’huiles usagées. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la technologie, au développement des moyens logistiques de l’entreprise et à l’extension sans cesse accrue du réseau de collecte à travers le territoire national, avec pour appui les points de collecte chez les mécaniciens et les stations de service ainsi que les dépôts mis en place par RAF CHIMICALS .

Dès le commencement de la collecte, l’entreprise a mis à la disposition des divers détenteurs des huiles usagées et à titre gratuit, plus de 2000 cuves de différentes capacités: 1000 litres, 30000 litres, 10000 litres et 5000 litres.

RAF CHIMICALS a mis en place une structure organisée qui a permis d’optimiser la collecte des huiles usagées à travers toute la Mauritanie permettant d’améliorer le taux de récupération d’une année à l’autre.

Aujourd’hui RAF CHIMICALS, a pu gagnée la Confiance des grands multinationales comme :TASIAST – TOTAL – EIFFAGE et d’autres sociétés nationales comme APM TERMINAL – STP ect.

Nous souhaitons que le gouvernement encourage le secteur par le renforcement des mesures protection de l’environnement et l’organisation du secteur.

RAF CHEMICALS emplois plus de 50 personnes y compris 4 expatriés, et avec le développement de son activité elle s’engage a multiplier le nombre par 3.

Aujourd’hui les produits fabriqués localement par la Société sont disponibles sur le marché local.

Un rêve est devenue une réalité .

HUILE SKY hydrolique 68.

Huile SKY 15w40 Huile moteur.

Huile SKY S50 Huile moteur.

Mohamed Lemine Mohamed Salem