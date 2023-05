La CENI actuelle est largement critiquée bien qu’elle ne diffère pas des précédentes en matière d’organisation du scrutin.

Certains parlent des plus mauvaises élections que le pays ait connu. Personnellement, je ne le pense pas.

Il me semble plutôt que l’éveil est devenu plus large et les partis politiques ont plus d’expérience.

La population particulièrement les électeurs sont devenu plus conscient et vigilant aux fraudes et autres pratiques injustes où l’information est diffusée à l’instant et circule à grande échelle.

La nature des fraudes et des manquements cette fois-ci sont remarqué et diffusé là où ils se sont produits.

Tout le monde était informé de ce qui se passe partout dans le pays (village et ville) au moment même des votes.

Alors qu’au paravent, seuls les partis politiques et les observateurs ont les informations.

Celles-ci parviennent à l’opinion sous forme de déclarations des partis politiques après le déroulement du scrutin.

Donc beaucoup de détails manquaient pour juger la CENI ou de qualifier les élections de bonnes ou mauvaises.

Pour finir, je dirai plutôt que la manière d’organisation des élections n’a pas encore évoluer sous cette nouvelle structure indépendance.

La CENI ne s’est pas encore perfectionnée pour pouvoir maîtriser les élections afin de les rendre à chaque fois meilleures que les précédentes.

Donc nos outils démocratiques restent encore en dessous de nos attentes.

Mohamed Lemrabott