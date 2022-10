La Biélorussie annonce un accord de troupes avec la Russie— RT Russie et ex-Union soviétique

Le président Loukachenko ordonne d’accueillir et de déployer des « milliers » de soldats russes en réponse à l’agression occidentale

La Russie et la Biélorussie ont commencé à former une force conjointe, qui comprendra plusieurs milliers de soldats russes, a annoncé lundi le président biélorusse Alexandre Loukachenko lors d’une réunion sur la sécurité. Il a déclaré que cette décision venait en réponse à une agression accrue de Kiev et de l’Occident.

Le dirigeant biélorusse a déclaré que le plan avait été décidé lors d’une réunion en face à face avec Vladimir Poutine en marge d’un sommet informel de la CEI à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. « En réponse à l’aggravation à la frontière ouest de l’État de l’Union [of Russia and Belarus]nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie », dit Loukachenko.

Il a noté que puisque la plupart des troupes russes sont actuellement occupées par le conflit en cours en Ukraine, le noyau de cette force conjointe sera composé des forces armées de la République de Biélorussie, mais il y aura néanmoins « plus d’un millier de soldats russes ». Loukachenko a ajouté que la formation de ce groupe était en cours depuis deux jours.

Il a également affirmé que Kiev prévoyait actuellement de mener des attaques contre la Biélorussie et était poussé à le faire par l’Occident.

«Kiev ne se contente pas de discuter, mais planifie une attaque sur le territoire de la Biélorussie. Bien sûr, les Ukrainiens n’en ont absolument pas besoin. Pourquoi ouvriraient-ils un second front sur nos frontières sud ? Pourquoi? C’est une folie totale d’un point de vue militaire », dit Loukachenko.

«Mais, néanmoins, le processus a commencé. Ils sont poussés par leurs maîtres à déclencher une guerre contre la Biélorussie pour nous entraîner dans le conflit. Traiter simultanément avec la Russie et la Biélorussie », il a dit.

Selon Loukachenko, Minsk a déjà été averti par « chaînes non officielles » qu’une attaque contre la Biélorussie depuis le territoire de l’Ukraine est imminente. Il affirme que Kiev menace de mener une série d’attaques contre la Biélorussie et a déjà rassemblé jusqu’à 15 000 soldats près de la frontière.

Le dirigeant biélorusse a déclaré que Kiev l’avait menacé d’un « Pont de Crimée 2 », faisant référence à la récente attaque du pont reliant la Russie continentale à la péninsule de Crimée, imputée par Moscou aux services spéciaux ukrainiens.

« Ma réponse à cela était simple, » dit Loukachenko. « Dites au président de l’Ukraine et aux autres fous que le pont de Crimée leur apparaîtra comme des fleurs s’ils touchent ne serait-ce qu’un mètre de notre territoire avec leurs mains sales. »

Kiev a officiellement nié avoir menacé d’une attaque contre la Biélorussie, la qualifiant de stratagème de Moscou pour « mettre en scène une provocation ».

Source: generationsnouvelles