La Banque mondiale accorde 50 millions de dollars pour soutenir le secteur agricole

La Mauritanie et la Banque mondiale ont signé un accord de financement de 50 millions de dollars pour financer un projet d’appui au développement et à l’innovation dans le secteur agricole.

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane, a déclaré, selon l’agence de presse mauritanienne, que le projet vise à améliorer, gérer et valoriser les ressources foncières et développer l’agriculture intégrale dans le pays.

Pour sa part, Cristina Isabel Panasco Santos, la représentante résidente de la Banque mondiale en Mauritanie, a confirmé que le projet se distingue par son développement de solutions innovantes pour la première fois en Mauritanie en faveur de l’agriculture irriguée et pluviale, notant que le monde La Banque attache une importance particulière au financement de l’agriculture en Mauritanie en raison de la disponibilité des capacités agricoles et de ses implications pour la sécurité alimentaire.