La Banque extérieure d’Algérie annonce l’ouverture d’une succursale en France.

(Agence Ecofin) – Outre la France, où se concentre l’essentiel de la diaspora algérienne, le groupe bancaire public s’apprête à prendre pied au Sénégal et en Mauritanie dans le cadre d’une coentreprise avec trois autres banques algériennes.

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a annoncé, mercredi 21 décembre, l’ouverture d’une succursale en France.

« La BEA ouvrira prochainement une succursale en France. Nous sommes en train de finaliser les dernières retouches pour cette ouverture », a déclaré le directeur général de la banque publique algérienne, Lazhar Latreche, en marge de la signature de deux conventions de financement avec le groupe Algeria Chemical Specialities.

M.Latreche a également révélé que la BEA s’est alliée avec trois autres banques d’Etat (la Banque nationale d’Algérie, le Crédit populaire d’Algérie et la Banque de l’agriculture et du développement rural) pour « ouvrir dans les prochains jours deux banques algériennes» au Sénégal et en Mauritanie.

« Toutes les procédures juridiques et administratives ont été achevées pour l’ouverture de ces deux banques, approuvées par les autorités monétaires au Sénégal et en Mauritanie », a-t-il souligné.

La Banque nationale d’Algérie (BNA) avait annoncé ces derniers mois l’ouverture de deux filiales au Sénégal et en Mauritanie, sans évoquer une alliance avec d’autres banques publiques algériennes dans le cadre de ce projet d’expansion.

Le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, avait annoncé, en mai dernier, un projet d’implantation de trois banques publiques dans des pays d’Afrique subsaharienne.

Selon M. Benabderrahmane, l’ouverture de filiales des principales banques publiques algériennes au sud du Sahara « constitue une réelle opportunité pour le rayonnement économique de l’Algérie sur l’Afrique » et « un moyen d’accompagner les opérateurs nationaux dans leur conquête de cette région ».

Fondée en 1967, la Banque extérieure d’Algérie accapare la quasi-totalité des opérations bancaires qu’effectuent les plus importantes sociétés d’Etat algériennes à l’étranger.

Source: Agence Ecofin