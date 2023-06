La 9ème conférence mondiale de l’ITIE s’ouvre à Dakar (Sénégal)

Par Moctar FICOU -13 juin 20230 – VivAfrik

Du 13 au 14 juin 2023, la 9ème conférence mondiale de l’Initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) se déroule au Centre International de Conférences Abdou Diouf de la nouvelle ville sénégalaise, Diamniadio. Organisée tous les trois ans, c’est sa 9ème édition et la première fois qu’elle se tient en terre africaine. Et ce n’est pas une coïncidence puisque le Sénégal va commencer à exploiter son pétrole et son gaz à partir de la fin de cette année 2023.

A cet effet, le chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall, avait salué le choix de tenir la 9ème Conférence mondiale de l’ITIE au Sénégal, pays qui met en œuvre l’ITIE depuis 2013. « Je suis heureux que le Sénégal accueille cet événement important, qui réunira toutes les parties prenantes au niveau mondial, œuvrant à l’amélioration de la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Le Sénégal a réalisé des progrès remarquables dans la mise en œuvre de l’ITIE et se réjouit de partager son expérience. Ainsi, je demeure convaincu que l’exploitation des ressources naturelles doit profiter aux populations. Et tous les pays producteurs devront en faire une priorité pour asseoir un secteur extractif stable et durable ».

Ce forum mondial réunira 1 000 parties prenantes issues des gouvernements, des entreprises, de la société civile et du milieu universitaire pour célébrer deux décennies de transparence dans le secteur extractif et fixer les priorités futures de la mise en œuvre de l’ITIE.

La conférence de l’ITIE – qui vise à promouvoir une gestion ouverte et transparence des ressources pétrolières, gazières et minières – est un des grands rendez-vous pour les professionnels des industries extractives.

Cet évènement est aussi un gros coup de projecteur sur le Sénégal, qui veut désormais se positionner comme un acteur incontournable du secteur des hydrocarbures. Cette année 2023, le pays va commencer à exploiter son gaz et son pétrole. D’abord avec le gisement gazier offshore sénégalo-mauritanien de GTA au nord du pays, puis dans le gisement de Sangomar au sud de Dakar.

Ces nouvelles ressources pourraient générer près d’1,5 milliard d’euros de recettes entre 2023 et 2025, ont fait valoir les autorités. Politiquement, c’est aussi un des chantiers emblématiques du président Macky Sall, dont le mandat se termine en 2024 et qui reste flou sur ses intentions d’en briguer un troisième

Le Sénégal fait figure de bon élève depuis son adhésion, en obtenant des bonnes notes et en publiant ses contrats. De nombreux thèmes seront évoqués lors des tables rondes : de la lutte contre la corruption, aux retombées sur les populations locales, en passant par le secteur de l’exploitation minière artisanale.

« Les thèmes que nous examinerons lors de cette conférence sont extrêmement pertinents », avait déclaré la présidente du Conseil d’administration de l’ITIE, Helen Clark. « Les secteurs extractif et énergétique évoluent rapidement à mesure que la demande d’accès à une énergie propre et abordable augmente. Sans un débat public robuste et une bonne gouvernance, la transition énergétique risque que les groupes vulnérables soient laissés-pour-compte. La transition peut et devra entraîner un meilleur accès à l’énergie et des possibilités économiques pour tous ».

Marquant le 20e anniversaire de l’ITIE et le 10e anniversaire de l’adhésion du Sénégal à ITIE, ce forum inclusif sera l’occasion de célébrer les réalisations en matière de transparence des ressources naturelles et de dialogue multipartite dans les 57 pays de mise en œuvre de l’ITIE et au-delà. Ce sera un moment de se projeter vers l’avenir pour examiner comment l’ITIE doit s’adapter à un paysage énergétique en constante évolution et à une demande croissante pour un secteur ouvert et responsable.

Moctar FICOU / VivAfrik