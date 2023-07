Kosmos Energy accueillera les résultats du Deuxième Trimestre 2023 et la Webdiffusion le 7 août 2023

Kosmos Energy (NYSE / LSE: KOS) a annoncé aujourd’hui le calendrier suivant pour ses résultats du deuxième trimestre 2023:

Publication des résultats: Lundi 7 août 2023, ouverture du marché pré-britannique via Business Wire, Regulatory News Service et le site Web de la Société à l’adresse www.kosmosenergy.com.

Conférence téléphonique: le lundi 7 août 2023 à 11 h 00 HNE. L’appel sera disponible par téléphone et en webdiffusion.

Numéros de téléphone à composer:

Sans frais: 1-877-407-0784

Sans frais / International: 1-201-689-8560

Numéro gratuit au Royaume-Uni: 0800 756 3429

Webémission:

investors.kosmosenergy.com

Rediffusion de la conférence téléphonique Webcast: Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible à l’adresse investors.kosmosenergy.com pendant environ 90 jours suivant l’événement.

A propos de Kosmos

Kosmos est une société indépendante d’exploration et de production de pétrole et de gaz en eau profonde à cycle complet axée sur les marges extracôtières de l’Atlantique. Nos principaux actifs comprennent la production au large du Ghana, de la Guinée équatoriale et du golfe du Mexique aux États-Unis, ainsi qu’un développement gazier de classe mondiale au large de la Mauritanie et du Sénégal. Nous poursuivons également un programme éprouvé d’exploration de bassins en Guinée équatoriale, au Ghana et dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Kosmos est cotée à la Bourse de New York et à la Bourse de Londres et est négociée sous le symbole boursier KOS. En tant qu’entreprise éthique et transparente, Kosmos s’engage à faire les choses correctement. Les principes commerciaux de l’entreprise articulent notre engagement en matière de transparence, d’éthique, de droits de l’homme, de sécurité et d’environnement. Pour en savoir plus sur cet engagement, consultez notre Rapport sur la responsabilité d’entreprise. Pour plus d’informations, visitez www.kosmosenergy.com.