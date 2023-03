Kiffa: l’alliance « Al-Ahed » appelle à l’engagement partisan et s’engage à faire une différence confortable pour le succès des candidats du parti Insaf.

Un communiqué de l’Alliance » AL AHED » à Kiffa dans la wilaya de l’Assaba

Croyant en la nécessité de l’harmonie des partis, et de donner la priorité aux intérêts supérieurs afin de renforcer le cadre institutionnel sur les cadres étroits.

Et conformément aux directives notre parti, le Parti El-Insaf, dans cette ambiance chargée de files d’attente et de sursauts sur le principe de la discipline du parti, qui était l’un des slogans les plus importants de la saison politique de notre parti, et malgré les grands efforts et les sacrifices consentis par notre alliance dans le but d’obtenir des gains électoraux, laquelle a tous les moyens pour y parvenir, notamment dans la commune d’El Melga, dans laquelle il a traversé l’alliance pour sa recommandation du secrétaire général du comité national pour les Jeunes du Parti El insaf, et ce qu’on avait l’habitude de voir dans son choix d’équité envers les riverains et l’alliance ; nous annonçons ce qui suit :

Premièrement : notre harmonie derrière les choix du parti et de tous ses candidats aux niveaux local, régional et national.

Deuxièmement : nous nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour obtenir une majorité confortable pour le parti aux dates du 13 mai 2023.

Troisièmement : mettre une différence confortable en faveur des candidats du parti dans la province, au niveau du district et dans les municipalités ; El Melga, Agowrat et Kiffa, où sont présents les groupes constitutifs de l’alliance.

Quatrièmement : Notre appréciation pour les grandes réalisations qui ont été réalisées sous le règne de Son Excellence le préside de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en particulier dans le domaine social et à tous les niveaux.

Alliance « al ahed »

Dieu accorde la réussite.

Kiffa le 23/03/2023







Source : kiffaonline.com traduit par Rapideinfo