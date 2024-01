Kaédi perd un de ses valeureux fils !

Le leader charismatique de l’ONG Golle 6urri hala tire sa révérence. Feu Kaourou faisait tout avec sa volonté et souvent sans l’appui financier de personnes ! GBH, autrement dit Golle 6urri hala était dans tous les fronts : il balayait les écoles , les cimetières, les mosquées. Il curait les canaux pendant l’hivernage et pavait certaines rues…

Feu Kaourou était un homme plein de vie, d’amour et de joie, il aimait donner et partager de son expérience. La mort n’est pas une défaite et son enterrement a attesté de la dimension de l’homme. Maintenant , à la ville de Kaédi de lui renvoyer l’ascenseur pour toutes les bonnes actions qu’il menait avec son Ong Golle 6urri hala (Les actions valent mieux que les parôles ) au profit des mosquées et cimetières sans oublier les dépôts d’ordure..

À Allah ce qu’il donne et à lui ce qu’il reprend.

Puisse Allah l’accueillir dans son saint paradis et toutes nos prières sur notre Prophète Mohammed paix et salut sur lui.

Je me joins à l’ensemble de l’équipe de Rapideinfo pour adresser nos sincères condoléances à son cousin , acolyte et (jumeau) Balla Moussa Tandia et à tous ses parents.

Yahaya Niane, Rapideinfo Kaédi