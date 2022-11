Kaédi : l’AEPE pour la Promotion de l’Enfance

L’Association pour l’Éveil et la Promotion de l’Éducation (AEPE) est une structure indépendante et apolitique qui vient de démarrer ses activités depuis les ouvertures de l’année scolaire 2022-2023 à Kaédi et dans le quartier de Wandama –Stade où se situe son siège.

Pour rappel, cette association s’active dans le domaine de l’Education et le Développement et a pour cible principale les enfants en âge de Préscolaire issus des milieux défavorisés.

Pour cette année, l’AEPE a démarré avec trente enfants dans les quartiers de Wandama –Stade , Lacombe et Kilinkaré .Le recrutement des enfants dépend des critères suivants : Pauvreté des tuteurs , enfants orphelins et sans soutien…….. Les enfants recrutés sont tous âgés de quatre ans et bénéficieront des cours de deux ans avant d’aller à l’école fondamentale.

Les cours sont gratuits et se tiendront tous les jours du lundi au vendredi de 8h30mn à 11h 30mn.

L’AEPE est une association à but non lucratif tire ses ressources des cotisations de ses membres résidents et de la diaspora ; les portes sont ouvertes à toute personne voulant adhérer ou participer à l’Entreprise financièrement ou matériellement.

Les enfants sont encadrés et suivis et ont droit à un goûter quotidien entièrement gratuit. La monitrice en charge des enfants est prise en charge par l’AEPE.

