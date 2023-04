Kadiata Malick Diallo, candidate de la coalition « Espoir »

Kadiata Malick Diallo, députée à l’Assemblée nationale, membre de la coalition « Espoir »

Mme Kadiata Malick Diallo a été désignée comme candidate à la Liste législative des femmes et à la mairie de Sebkha.

Son engagement constant et les questions furieuses qu’elle a posées aux chefs de gouvernement pour une Mauritanie plus juste et plus égalitaire qui profite à tous les citoyens ont fait d’elle l’une des personnalités les plus reconnaissables et les plus respectées du pays.

Un petit message ce dimanche 23 avril, en l’honneur de celle qui continue de marquer de son empreinte la vie politique mauritanienne.

extrait: Kadiata, une vie de lutte – Mohamed LAM