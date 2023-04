JSK du Ksar remporte la coupe de la Présidente de la Région de Nouakchott.

La première édition du tournoi de football de la coupe de la présidente du conseil régional de Nouakchott pour les moins de 17 ans s’est conclue dimanche soir au stade Cheikha Ould Boidiya, à Nouakchott.

Le tournoi, organisé pour la première fois, a réuni 72 équipes, avec une moyenne de 8 équipes par moughataa.

Le match final, organisé sous le slogan “Non à la drogue”, a réuni les équipes de la JSK Ksar et de Sebkha.

La finale de cette première édition a été remportée par l’équipe de JSK Ksar aux tirs au but, recevant ainsi le prix de 600 000 MRO.

La deuxième place adjugée par l’équipe Sebkha lui vaudra une enveloppe de 300 000 MRO, tandis que l’équipe “Kosovo Arafat”, classée troisième, empochera 200 000 MRO.

Des prix et des mentions honorifiques ont été décernés au meilleur buteur du championnat, au joueur fairplay et au meilleur joueur, ainsi qu’aux arbitres et aux équipes qualifiées pour le second tour.

La cérémonie de clôture du tournoi s’est déroulée en présence du conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, des walis de Nouakchott, du hakem et du maire du Ksar et du président de la Fédération mauritanienne de football, ainsi que de plusieurs élus et personnes intéressées par le sport.