« Je vais avec le sac à dos à tout ce qui se présente »

Oviedo Adolfo Bañegil parcourt le monde depuis un an et s’est rendu dans des pays comme la Mauritanie et le Honduras. maintenant il est en jordanie

ANA RANÉRA

GIJON.

Publié dans elcomercio.es dimanche 15 janvier 2023, 02:00

Adolfo Bañegil (Oviedo, 1998) a un esprit aventureux depuis qu’il n’est qu’un enfant. À la fin de ses études secondaires, il obtient une bourse pour étudier aux États-Unis et passe deux ans au Texas, deux dans le Colorado, puis part travailler à Washington. Ces trois destinations étaient les premières d’une longue liste qui n’a cessé de s’allonger, puisqu’en janvier 2022 – il y a tout juste un an – l’Oviedo a décidé de quitter son travail et de se rendre au Costa Rica. « Je vais avec le sac à dos à tout ce qui arrive », rit-il.

Ce premier voyage l’a également amené à voir le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, le Guatemala, le Mexique et Cuba. « Puis je suis allé en France pour chercher du travail et j’étais là-bas comme éducateur sportif », explique-t-il. Plus tard, il a continué pendant quelques mois en Europe « dans une agence de voyage » et, en octobre, le virus de l’aventure l’a de nouveau mordu et il s’est dirigé vers le Maroc, le Sahara Occidental et la Mauritanie.

« J’avais l’intention d’aller à Tindouf dans les camps de réfugiés, mais ils ne m’ont pas laissé entrer en Algérie, alors je suis passé par la Mauritanie », explique-t-il. Là, il a monté « strangis » sur le train et, bien qu’il reconnaisse que c’est une anecdote « intéressante », son pire moment n’a pas été vécu là-bas, mais au Honduras. «Quand on passe du Nicaragua, on s’aperçoit soudain qu’il y a une tension dans l’environnement. Vous voyez des gens armés. »

En fait, dès son arrivée à Tegucigalpa, Adolfo a dû changer de bus pour se rendre à San Pedro Sula et, dans ce changement de transport, « des garçons des gangs sont apparus, ont fait sortir une femme et une fille d’un taxi et ils les a emmenés », se souvient-il. « Ensuite, ces mêmes personnes sont montées dans le bus comme pour le contrôler. »

Même ainsi, ce jeune homme n’envisageait pas de retourner dans la tranquillité d’Oviedo. « De toute l’année où j’ai voyagé, cela a été une expérience unique, mais je ne me suis jamais senti en danger, ni menacé ni volé », dit-il. « Je vais prendre tout ce que j’apprends et avec les gens gentils qui t’ouvrent les portes de leur maison et qui te donnent tout sans rien demander en retour », explique-t-il. « A cause d’une mauvaise expérience que j’ai vécue, je n’envisage pas d’arrêter de voyager », ajoute-t-il convaincu.

Son pays préféré, en ce moment, est clair pour lui et c’est Cuba. « C’était très choquant de voir comment ils vivent. Ils sont très spéciaux et ont une culture très riche de résilience et d’aller de l’avant quoi qu’il en soit ». Et, même s’il reste avec cette nation, Adolfo promet qu’il « reviendrait dans tous les pays » dans lesquels il a été.

En ce moment, après Reyes, elle prend la direction de Jordan pour continuer son aventure et elle a une grande alliée : sa grand-mère. « C’est elle qui me soutient le plus et me dit que tout ce que je ne fais pas maintenant, je ne le ferai jamais », se vante-t-elle. « Mon père a aussi un esprit aventureux », ajoute-t-il avant d’avouer que sa mère est « celle qui a le pire ». Il est facile de la comprendre et il semble que sa souffrance dure depuis longtemps, car il semble qu’Adolfo va mettre du temps à raccrocher son sac à dos.