Israël et les militants de Gaza échangent des coups de feu après des frappes meurtrières

Publié par generationsnouvelles août 6, 2022

GAZA CITY, Bande de Gaza – Des frappes aériennes israéliennes ont rasé des maisons à Gaza samedi et des barrages de roquettes sur le sud d’Israël ont persisté, faisant craindre une escalade dans un conflit qui a tué au moins 15 personnes dans la bande côtière.

Les combats ont commencé avec le meurtre par Israël d’un haut commandant du groupe militant du Jihad islamique palestinien lors d’une vague de frappes vendredi qui, selon Israël, visaient à empêcher une attaque imminente. Une fillette de 5 ans et deux femmes font partie des personnes tuées dans les frappes.

Jusqu’à présent, le Hamas, le plus grand groupe militant qui dirige Gaza, a semblé rester en marge du conflit, gardant son intensité quelque peu contenue. Israël et le Hamas ont mené une guerre il y a à peine un an, l’un des quatre conflits majeurs et plusieurs petites batailles au cours des 15 dernières années qui ont causé un coût énorme aux 2 millions d’habitants palestiniens du territoire appauvri.

La question de savoir si le Hamas continuera à rester à l’écart du combat dépend probablement en partie de l’ampleur des sanctions infligées par Israël à Gaza alors que les tirs de roquettes se poursuivent régulièrement.

Samedi après-midi, des avions de combat israéliens ont intensifié leurs frappes sur quatre immeubles résidentiels de la ville de Gaza, tous des endroits apparemment liés aux militants du Jihad islamique. La destruction était la plus lourde à ce jour dans l’échange actuel dans la ville densément peuplée, mais aucune victime n’a été signalée. Dans chaque cas, l’armée israélienne a averti les habitants avant les frappes.

Une autre grève samedi a frappé une voiture, tuant une femme de 75 ans et blessant six autres personnes.

Lors de l’une des frappes, après les avertissements, des avions de chasse ont largué deux bombes sur la maison d’un membre du Jihad islamique. L’explosion a aplati la structure à deux étages, laissant un grand cratère rempli de gravats et gravement endommagé les maisons environnantes.

Les femmes et les enfants se sont précipités hors de la zone.

« Nous ont prévenu? Ils nous ont avertis avec des roquettes et nous nous sommes enfuis sans rien emporter », a déclaré Huda Shamalakh, qui habitait à côté. Elle a dit que 15 personnes vivaient dans la maison ciblée.

L’unique centrale électrique de Gaza s’est arrêtée samedi à midi faute de carburant alors qu’Israël a fermé ses points de passage vers Gaza depuis mardi. Avec la nouvelle perturbation, les Gazaouis ne peuvent obtenir que 4 heures d’électricité par jour, augmentant leur dépendance à l’égard des générateurs privés et aggravant la crise d’électricité chronique du territoire au milieu de la chaleur estivale maximale.

Tout au long de la journée, des militants de Gaza ont régulièrement lancé des roquettes sur le sud d’Israël, mais aucune victime n’a été signalée. La plupart des barrages ont été interceptés par le système de défense antimissile Iron Dome d’Israël, touchés dans des zones vides ou n’ont pas atteint Gaza. Des éclats de roquettes ont endommagé le toit d’une maison dans la ville de Sderot, mais la famille se trouvait dans un abri.

Vendredi soir, le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré dans un discours télévisé qu’ »Israël n’est pas intéressé par un conflit plus large à Gaza mais qu’il n’en hésitera pas non plus ».

« Ce gouvernement a une politique de tolérance zéro pour toute tentative d’attaque – de quelque nature que ce soit – de Gaza vers le territoire israélien », a-t-il déclaré. « Israël ne restera pas les bras croisés quand il y aura ceux qui essaient de nuire à ses civils. »

La violence constitue un test précoce pour Lapid, qui a assumé le rôle de Premier ministre par intérim avant les élections de novembre, alors qu’il espère conserver son poste.

Lapid, un ancien animateur de télévision centriste et auteur, a une expérience de la diplomatie ayant servi comme ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement sortant, mais a de faibles références en matière de sécurité. Un conflit avec Gaza pourrait améliorer sa position et lui donner un coup de pouce alors qu’il affronte l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, un faucon de la sécurité qui a dirigé le pays pendant trois de ses quatre guerres avec le Hamas.

Le Hamas est également confronté à un dilemme pour décider s’il doit rejoindre une nouvelle bataille à peine un an après que la dernière guerre a causé une dévastation généralisée. Depuis lors, il n’y a presque pas eu de reconstruction et le territoire côtier isolé est enlisé dans la pauvreté, avec un chômage qui tourne autour de 50 %. Israël et l’Égypte ont maintenu un blocus strict sur le territoire depuis la prise de contrôle du Hamas en 2007.

L’Egypte a intensifié samedi ses efforts pour empêcher l’escalade, communiquant avec Israël, les Palestiniens et les Etats-Unis pour empêcher le Hamas de se joindre aux combats, a déclaré un responsable du renseignement égyptien. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 15 morts et plus de 80 blessés. Le ministère n’a pas fait de distinction entre civils et militants. L’armée israélienne a déclaré que les premières estimations étaient qu’environ 15 combattants avaient été tués.

La dernière série de violences entre Israël et Gaza a pour origine l’arrestation au début de cette semaine d’un haut responsable du Jihad islamique en Cisjordanie, dans le cadre d’une opération militaire israélienne d’un mois sur le territoire. Un adolescent membre du Jihad islamique a également été tué dans une fusillade.

Israël a ensuite fermé les routes autour de Gaza et envoyé des renforts à la frontière, avertissant de représailles. Vendredi, il a tué le commandant du Jihad islamique pour le nord de Gaza, Taiseer al-Jabari, lors d’une frappe contre un immeuble de la ville de Gaza.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que les frappes répondaient à une « menace imminente » de deux escouades militantes armées de missiles antichars.

Pendant la nuit, d’autres frappes israéliennes ont largement touché la périphérie de la ville de Gaza ou des zones rurales, ciblant ce qu’Israël a qualifié de lanceurs de roquettes, de sites de construction de roquettes et de camps du Jihad islamique.

Pendant la nuit, les médias israéliens ont montré le ciel au-dessus du sud et du centre d’Israël s’illuminant de roquettes et d’intercepteurs du système de défense antimissile Iron Dome d’Israël.

L’envoyé spécial de l’ONU dans la région, Tor Wennesland, a déclaré : « Le lancement de roquettes doit cesser immédiatement, et j’appelle toutes les parties à éviter une nouvelle escalade ».

Le ministre de la Défense Benny Gantz a approuvé un ordre d’appeler 25 000 soldats de réserve si nécessaire tandis que l’armée a annoncé une « situation spéciale » sur le front intérieur, avec des écoles fermées et des limites imposées aux activités dans les communautés à moins de 80 kilomètres (50 miles) de la frontière.

Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza aux mains des forces palestiniennes rivales en 2007, deux ans après le retrait d’Israël de la bande côtière. Sa guerre la plus récente avec Israël remonte à mai 2021. Les tensions ont de nouveau monté en flèche plus tôt cette année à la suite d’une vague d’attaques à l’intérieur d’Israël, d’opérations militaires quasi quotidiennes en Cisjordanie et de tensions sur un site sacré de Jérusalem.

Le Jihad islamique soutenu par l’Iran est plus petit que le Hamas mais partage largement son idéologie. Les deux groupes s’opposent à l’existence d’Israël et ont mené des dizaines d’attaques meurtrières au fil des ans, y compris des tirs de roquettes sur Israël.

