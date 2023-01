Iran – La France condamne les nouvelles exécutions de manifestants (7 janvier 2023)

La France condamne avec la plus grande fermeté les exécutions aujourd’hui de Mohammad Mehdi Karami, âgé de 22 ans, et de Seyed Mohammad Hosseini, âgé de 39 ans, qui avaient été condamnés à mort à la suite de leur participation aux manifestations en Iran.

Elle rappelle son opposition constante à la peine de mort, en tous lieux et en toutes circonstances et son engagement pour l’abolition universelle de ce châtiment injuste et inhumain.

Ces exécutions, révoltantes, s’ajoutent aux nombreuses autres violations graves et inacceptables des droits et libertés fondamentales commises par les autorités iraniennes. Celles-ci ont été dénoncées à de multiples reprises par la France, publiquement et directement auprès des autorités iraniennes, ainsi qu’avec ses partenaires de l’Union européenne, qui a adopté des sanctions contre les responsables de la répression violente en Iran menée en violation des engagements internationaux de l’Iran en matière de droits de l’Homme.

L’exécution de manifestants ne peut tenir lieu de réponse aux aspirations légitimes de liberté du peuple iranien. La Ministre l’a dit à son homologue iranien le 20 décembre.

Avec ses partenaires de l’Union européenne, la France appelle les autorités iraniennes à cesser ces exécutions et elle les appelle à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-la-france-condamne-les-nouvelles-executions-de-manifestants-07-01-23