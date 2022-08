Irak : le leader chiite Moqtada Sadr annonce son « retrait définitif » de la politique | AA

Irak : le leader chiite Moqtada Sadr annonce son « retrait définitif » de la politique

– Le chef du Mouvement sadriste a décidé de fermer toutes ses institutions, à l’exception du Mausolée sacré, le Musée d’honneur et l’Autorité du patrimoine d’Al-Sadr

29.08.2022

AA / Bagdad

Le leader du Mouvement sadriste en Irak, Moqtada al-Sadr, a annoncé, lundi, son retrait de la vie politique et sa non-ingérence dans les affaires politiques, et ce, définitivement, ainsi que la fermeture de ses institutions.

Al-Sadr a fait savoir, dans une publication via son compte Twitter : « J’avais décidé de ne pas m’immiscer dans les affaires politiques. J’annonce donc maintenant mon retrait définitif, et la fermeture de toutes les institutions, à l’exception du Mausolée sacré (un sanctuaire religieux chiite) , le Musée d’honneur et l’Autorité du patrimoine d’Al-Sadr. »

« Je n’ai jamais appelé à l’infaillibilité, à l’Ijtihad ou même au leadership. Au contraire, j’ordonne le bien et j’interdis le mal », a-t-il écrit.

Concernant sa carrière politique précédente, Al-Sadr a déclaré : « Je voulais seulement faire une distorsion, qui était la principale cause des forces politiques chiites, étant majoritaires, et je voulais les rapprocher de leur peuple. »

Et samedi, le leader du mouvement sadriste avait proposé, dans une nouvelle initiative, la démission de tous les partis politiques pour mettre fin à la crise en Irak.

La Cour Suprême d’Irak avait fixé au jeudi 30 août la date d’une audience consacrée à l’examen du recours soumis par le Mouvement de Moqtada Al-Sadr en vue de dissoudre le Parlement.

L’Irak connaît une crise politique s’est accrue depuis le 30 juillet dernier, où les partisans du Mouvement sadriste avaient entamé un sit-in, à l’intérieur de la zone verte de Bagdad, rejetant la nomination du Comité de « Cadre de coordination », Mohamed Chia al-Soudani, au poste de Premier ministre, et appelant à la dissoudre la Chambre des représentants et à tenir d’élections anticipées.

En raison de dissensions entre les forces politiques, aucun nouveau gouvernement n’a été formé depuis les élections législatives anticipées du 10 octobre 2021.

*Traduit de l’arabe par Hend Abdessamad

Agence Anadolu