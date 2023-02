Intenses activités du Président de la République, en marge du 36eme sommet de l’Union Africaine à Addis Abeba.

La participation du Président de la République , Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au 36e sommet de l’Union Africaine qui se déroule actuellement en Éthiopie a été marquée par d’intenses activités en marge du sommet.

C’est ainsi qu’il a rencontré le président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso et le président de la République de Madagascar, Monsieur Andry Rajoelina.

Il a aussi assisté , samedi après-midi dans la capitale éthiopienne à un déjeuner offert en son honneur et en l’honneur d’un certain nombre de dirigeants africains et de hautes personnalités offert par le président de Guinée Equatoriale , Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Le Président de la République a également rencontré le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, le président de la Banque Africaine de Développement et le président du Conseil européen.

Au cours de ces rencontres, il a été question des relations bilatérales et des moyens susceptibles de les renforcer.

Ces différentes rencontres reflètent la présence effective de la Mauritanie et son engagement constant vis-à-vis des questions continentales et internationales et de la solidarité africaine et internationale face aux défis communs.