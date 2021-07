Insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre du Programme du Président de la République

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a présidé vendredi la réunion ordinaire mensuelle du Comité Interministériel chargé du Programme Prioritaire Élargi du Président de la République (ProPEP).

Cette réunion mensuelle de suivi de la mise en œuvre du Programme a été l’occasion pour le Comité Interministériel de faire le point sur le niveau d’avancement général des activités et de prendre connaissance des difficultés que rencontrent les départements et de leur trouver les solutions adéquates.



Le Comité Interministériel a pu constater le bon avancement du programme depuis sa dernière réunion, à travers le lancement d’un bon nombre de nouvelles activités, notamment lors de la visite de son Excellence M. le Président de la République au Trarza.



Lors de la réunion, le Premier ministre a rappelé l’orientation stratégique vers plus d’implication du secteur privé national dans l’exécution de ce programme d’une part ; et a incité à faire plus d’efforts en matière d’information sur leurs réalisations, d’autre part.



A la fin, le Premier ministre a renouvelé ses instructions aux ministres leur enjoignant d’accélérer encore plus l’exécution du Programme et que, dans cette perspective, le maximum d’activités doit être lancé avant les vacances gouvernementales, l’objectif étant la réalisation diligente des engagements du Président de la République.