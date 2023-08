Instabilité en Afrique, concurrence russo-chinoise et UE statique : le plan Mattei en hausse.

Pour le sous-secrétaire du Premier ministre italien, Alfredo Mantovano, « les difficultés sont énormes » mais « se soumettre aux difficultés n’est pas dans notre culture chrétienne ».

23 août 2023 – par Dario Borriello – geagency.it traduit par Rapide info

Si le gouvernement parvenait à mener à bien le plan Mattei, un scénario économique, énergétique et géopolitique étincelant s’ouvrirait pour l’Italie, c’est le moins qu’on puisse dire . Mais entre le dire et le faire, il y a toujours la mer entre les deux. Dans le cas précis de la Méditerranée, rive sud : l’Afrique . Parce que la route semble être devenue résolument difficile. Ou du moins c’est ce que l’on peut percevoir dans le long raisonnement tenu par le sous-secrétaire à la présidence du Conseil, Alfredo Mantovano , mardi dernier lors de la réunion de Rimini : «Nous nous rendons compte que nous marchons sur une terre jonchée de mines, les difficultés sont énormes : l’Afrique est actuellement probablement le terrain le plus vaste et le plus tragique que celui qui, faisant écho au pape François, il y a quelques jours, ici même lors de la réunion du cardinal Zuppi, a été réutilisé. comme la Troisième Guerre mondiale en morceaux .

Le Niger n’est que le dernier exemple en date qui fait comprendre à quel point l’instabilité du continent constitue un facteur de risque élevé pour les projets internationaux . Même ceux qui n’ont aucune intention prédatrice, comme tout le gouvernement le répète depuis des mois, en commençant par la première ministre, Giorgia Meloni, et en terminant par le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, toujours depuis la scène de l’événement organisé par la Fondation pour l’amitié. parmi les peuples. Dépoussiérant son passé de journaliste, il explique par un résumé ce qu’est le Plan Mattei : » La section italienne du Plan Marshall européen pour l’Afrique, dont j’ai parlé lorsque j’étais commissaire européen et président du Parlement européen « .. L’UE est précisément l’un des mécanismes qui doivent encore être intégrés dans le mécanisme sur lequel Palazzo Chigi travaille, même si, ces derniers mois, l’intérêt de certains partenaires a augmenté. Attention, pas d’engagement, mais d’intérêt. A tel point que le vice-premier ministre le dit ouvertement : « Je voudrais que tous les pays européens fassent ce que l’Italie essaie de faire pour encourager la croissance du continent africain ».

Le plan lui-même devrait être présenté en détail lors du prochain sommet Italie-Afrique à Rome, prévu en novembre. « C’est une stratégie très articulée que nous mettons en œuvre », explique Tajani, avec « l’aide au développement que donne le Maeci, environ 2 milliards » et « des centaines de projets dans tous les pays africains ». Le critère de base, cependant, est d’essayer de transférer le savoir-faire « de nos agriculteurs et entrepreneurs, d’un grand pays manufacturier qui compte quatre millions de petites et moyennes entreprises, une agriculture de qualité et un niveau industriel de haute qualité » vers l’Afrique. continent » avec des accords aussi réussis pour eux que pour nous« . Mais pour y parvenir, nous devons passer des accords avec les gouvernements locaux, qui gèrent un énorme potentiel en termes d’énergie, mais aussi de matières premières rares, ce qui nous permettrait de rivaliser avec des géants comme la Chine, qui les exporte aujourd’hui vers prix élevé, réduisant pratiquement la compétitivité des entreprises. Les extraire et les transformer en Afrique, en impliquant les territoires et les populations locales, pour ensuite les amener dans notre pays, serait un tournant total pour l’économie. Mais même dans ce cas, nous devons faire preuve de prudence. Car en plus des approvisionnements en gaz en provenance de pays avec lesquels l’Italie a des accords de collaboration historiques, il est nécessaire de construire un (solide) réseau de coopération au développement.

C’est pourquoi, assure encore le ministre des Affaires étrangères, « nous essayons d’ouvrir davantage d’ambassades », annonçant la création prochaine de celle en Mauritanie. Cependant, le chemin est long et semé d’incertitudes, dues également à la forte présence de la Chine et de la Russie, par exemple, qui tentent d’étendre leurs intérêts sur le continent. La clé pour vaincre la concurrence, selon les intentions de l’Italie, est d’offrir des relations égales qui permettent « la croissance et l’industrialisation du continent ». Par exemple, poursuit Tajani, « faire travailler la main d’œuvre africaine » et non » comme le font les Chinois, la faire venir de son propre pays ».« . Un autre des leviers sur lequel vise le gouvernement est la relation de « voisinage », alors que « la Russie et Pékin n’ont qu’un intérêt économique et hégémonique ». Des arguments certes valables, mais qui font partie d’un engrenage très vaste et complexe, qui nécessite l’unité d’objectif de différents (et différents) facteurs, avant tout politiques et stratégiques. Donc une situation très difficile. Mais au Palais Chigi, nombreux sont ceux qui pensent comme le sous-secrétaire de Mantovano : « S’abandonner aux difficultés n’est pas dans notre culture chrétienne ».