Insécurité dans le Sahel : le CEMOC renforce sa coopération contre la menace terroriste et la criminalité transfrontalière

Les experts militaires de l’Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger se sont réunis du 14 au 15 février 2023 à l’État-Major des armées du Niger pour renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière.

Pendant deux jours, les experts ont travaillé ensemble pour renforcer le corpus réglementaire du Comité d’État-Major Opérationnel Conjoint (CEMOC) et améliorer la synergie entre les pays membres. À la fin de la réunion, ils ont convenu d’une version du mémorandum de coopération et de coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière qui sera présentée aux chefs d’État-major des pays membres lors de leur prochaine réunion.

Dans son discours de fin, le Colonel-Major Roger Issa Gabriel, Chef du Bureau des Opérations de l’État-Major des Armées nigériennes, a remercié tous les participants pour leurs contributions et leur engagement à lutter contre ces menaces communes.

En outre, le Général de Division Salifou Mody, Chef d’État-major des Armées du Niger et Président en exercice du conseil des Chefs d’État-Major des pays membres du CEMOC, a reçu en audience les différentes délégations.

Il est à noter que, le CEMOC, qui a son siège à Tamanrasset, en Algérie, est un cadre de coordination stratégique entre l’Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Il vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région en coordonnant les efforts de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière. Cette réunion des experts est une étape importante dans cette direction, démontrant l’engagement des pays membres à travailler ensemble pour faire face à ces défis communs.

