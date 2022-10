Innovation Politique- El Emel Yaakaar.

El Emel Yaakar est un mouvement politique de la mouvance présidentielle, soutien indéfectible et de première heure du Président de la République Mohamed Ould El Ghazouani.

Le seul mouvement politique structuré, dirigé par un wolof dans ce pays. Un mouvement où on retrouve toutes les composantes ethniques du pays dans ses instances. Des adhérents de toutes les couches sociales, des cadres de l’administration, des professeurs et enseignants, des entrepreneurs, des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, des étudiants et élèves. Un mouvement politique très actif sur le terrain dans des formations, assistances et dans le social, pour faire comprendre à la base que la politique c’est d’abord le réel avant l’idéal.

El Emel Yaakar est l’un des rares mouvement dans le landerneau politique Mauritanien à assurer des missions de formation politique, morale et civique à ses militants et sympathisants. Et c’est important, car, un militant sans formation est nuisible pour lui même et pour son parti.

El Emel Yaakar, prospose de changer de paradigme et de partir des problèmes vers les solutions et non l’inverse. Donner la parole et le pouvoir aux militants et acteurs locaux plutôt que les contraindre.

Aller à la rencontre des coopératives d’agriculteurs, d’éleveurs et pécheurs une première étape de sa tournée dénommée « Nëmmeekü » qui montre la voie à une autre manière de faire de la politique et est même une innovation politique.

Dans ces rencontres, le mouvement Yaakar veut aborder trois points et principes de bon sens politique. Livrer les orientations du président de la république aux populations, les écouter et appuyer.

Le lancement de ces opérations sur le terrain sera ce 30 octobre 2022 à Garack et Tounguene.

Mohameden Fall