Initiative Cash-for-Business du Programme USAID Nafooré Crisis

Nous sommes heureux de vous présenter l’initiative Cash-for-Business du Programme USAID Nafooré Crisis Modifier suite à un hackathon exceptionnel au Hodh El Chargui and Hodh El Gharbi.

Cette initiative mise en œuvre, par l’ONG américaine Center for International Private Enterprise (CIPE), vise à renforcer la résilience des jeunes vulnérables dans les Hodhs, par des formations spéciales à l’entreprenariat et la distribution de capital de démarrage pour les jeunes ayant des initiatives pertinentes.

Nous sommes impressionnés par la créativité et l’innovation de nos jeunes entrepreneurs qui ont participé à ce hackathon, et sont à présent lauréats d’une subvention de USAID.

Grâce à la mise en œuvre de formations professionnelles et un accompagnement financier, ces jeunes entrepreneurs ont pu développer leurs entreprises et contribuer de manière significative à leurs communautés, majoritairement dans le secteur de l’alimentation.

Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur et plus durable pour les jeunes mauritaniens.

Afin de célébrer leur réussite, nous avons décidé de mettre en lumière chaque semaine un projet de ces jeunes qui sont le symbole de détermination et de travail acharné.

La formidable aventure de cinq jeunes garçons du village de Ten Hemad, situé dans la région du Hodh El Gharbi, qui ont créé une boulangerie traditionnelle pour fournir du pain frais à tous les villages environnants.

Grâce aux subventions pour les jeunes entrepreneurs, ces visionnaires ont pu concrétiser leur projet entrepreneurial. Ce sont ces histoires inspirantes qui renforcent notre conviction dans le potentiel entrepreneurial de la jeunesse mauritanienne.

Restez à l’écoute pour découvrir d’autres récits fascinants sur les jeunes entrepreneurs qui transforment leur passion en entreprise prospère et qui contribuent au développement économique de la Mauritanie.

Le changement commence ici

U.S. Embassy Mauritania USAID – US Agency for International Development Mercy Corps CIPE SAHEL

#USAIDNafooré #USAID #Mauritanie #Mercycorps #CIPE #JeunesEntrepreneurs #Hodhs #Resilience #Innovation #inclusionfinancière #inclusionsocial

Léa Decraene

Communication Officer Mercy Corps