Indignation des pigistes de la télévision mauritanienne

Plusieurs pigistes de la télévision nationale, qui sont sur le terrain depuis près de deux décennies et ont apporté d’importantes contributions à l’institution, ont organisé jeudi un sit-in devant le bureau du Premier ministre.

Démonstration dont ces hommes et ces femmes réclament un recrutement via des contrats de travail avec cette agence de presse nationale. Ce personnel est très utile pour le travail de terrain dans les conditions parfois inconfortables imposées par les tâches nocturnes, mais ne bénéficie pas de l’attention et de la rémunération à la mesure de l’augmentation de travail.

Toutes les promesses de recrutement des différents départements depuis le milieu des années 2000 ne se sont pas concrétisées.