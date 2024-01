Indice de Perception de la Corruption : La Tunisie à la 87e position

Transparency International a publié, ce mardi 30 janvier 2024, son rapport sur l’Indice de Perception de la Corruption pour l’année 2023. La Tunisie est classée 87e avec un score de 40 points sur 100.

Selon cet Indice de Perception de la Corruption 2023, la Tunisie réalise un de ses plus mauvais scores de la dernière décennie, enregistré en 2015 (38/100). Elle réédite son score de 2014 et de 2022 avec 40/100.

La Tunisie perd ainsi 4 points depuis 2020 et 2021 (44/100) tout en se « stabilisant » au même niveau qui la place à la 87e position mondiale sur 180 pays.

Elle arrive toutefois devant la Maroc (97e), l’Algérie (104e), l’Égypte (108e) et la Mauritanie (130e), mais derrière des pays comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar et la Jordanie.

L’IPC 2023 classe 180 pays sur une échelle de 0 à 100. Selon l’indice 2023, plus des deux tiers des pays, dont la Tunisie, ont un score inférieur à 50, avec une moyenne globale de 43/100. Cela dénote une présence généralisée de la corruption à l’échelle mondiale.

L’indice de perception de la corruption est basé sur 13 évaluations d’experts qui ont déterminé le degré de prévalence de la corruption dans le secteur public dans 180 pays et territoires, en attribuant un score compris entre 0 (le plus corrompu) et 100 (le plus transparent).

Le Danemark se distingue comme étant le pays le moins corrompu avec un score de 90/100. Il est suivi par la Finlande (87/100) et la Nouvelle-Zélande (85/100). La France réalise un score de 71/100 alors que les Etats-Unis sont à 69/100.

En queue de peloton, on retrouve le Yémen, le Sud-Soudan et la Syrie (177e avec un score de 13/100) alors que la Somalie ferme la marche avec un score de 11/100.

Source: webdo.tn