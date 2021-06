Inauguration officielle d’une exposition des photos organisée par le Bureau international du travail

f94425e2 35e3 4062 a260 aeed95c923f2

Inauguration officielle d’une exposition de photos organisée par le bureau international du travail au musée national, mardi à Nouakchott, sous le slogan « des emplois qui changent des vies » , la cérémonie de l’inauguration officielle de l’exposition des photos s’est déroulée en présence, du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M.Taleb Ould Sid Ahmed, du ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’administration, M. Camara Saloum Mohamed et de Son Excellence M. Giacomo Durazzo, l’Ambassadeur chef de délégation de l’UE en Mauritanie.

Dans un mot prononcé à cette occasion, le Point focal du BIT, M. Federico Barroeta Gomez a souligné que ces photos sont réalisées par des jeunes Mauritaniens accompagnés par le système de formation professionnelle et par des entreprises dans le cadre des projets Pecobat et Promopeche, ainsi que ceux qui concernent les refugiés et les populations hôtes. Ajoutant que ces projets sont un exemple de collaboration entre les autorités Mauritaniennes, les partenaires techniques et financiers en premier lieu l’union européenne.

De son côté, le chef de la délégation de l’union européenne, M.Giacomo Durazzo a souligné que cette exposition multiforme est le fruit d’un travail de longue haleine et d’un partenariat fort entre l’union européenne, le bureau international du travail et la Mauritanie de puis 2015 en remerciant également les États membres de l’union européenne :la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’équipe Europe en Mauritanie, qui participe de diverses façons aux actions qui font l’objet de l’exposition.

Ahmedou limam