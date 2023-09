Inauguration officielle de l’usine pédagogique de mise en conserve de sardines et de thons

C’est avec plaisir que je vous annonce l’inauguration officielle de l’usine pédagogique de mise en conserve de sardines et de thons à l’Institut Supérieur des Sciences de la Mer à Nouadhibou affilié à l’Académie Navale

Cette infrastructure est financée par l’Union Européenne. La coopération Espagnole a procédé à sa construction et son équipement.

Cet édifice permettra l’adoption de méthodes pédagogiques plus interactives pour diversifier les possibilités d’apprentissage des étudiants et des stagiaires, notamment des couches les plus défavorisées. Ce qui permet d’acquérir d’une qualification solide et de qualité dans le métier de la conserve des sardines et des thons. Plus la qualité de la formation est élevée, plus la productivité en quantité et en qualité est élevée.

Ces nouvelles compétences sont indispensables pour accompagner les pouvoirs publics et les investisseurs cherchent à lancer une révolution industrielle dans le domaine de la mise en conserve de poissons pélagiques visant à établir une industrie agro-alimentaire de produits de la pêche moderne et performante à grande valeur ajoutée. Ce qui renforcera la souveraineté alimentaire et économique de notre pays et donc les efforts des pouvoirs publics visant à encourager la consommation domestique de poisson.



L’industrie agroalimentaire est le principal moteur de développement, en particulier le produit de la pêche en raison de sa détérioration rapide. La nouvelle industrie de conserve de poissons émergente procurera de grands avantages au niveau économique, notamment dans le domaine commercial. Notre pays a importé 4854 tonnes en 2020 du Maroc, qui partage avec nous l’un des plus grands de sardines au monde (Stock C).

Ces dernières années, les sardines ont occupé la première place des captures réalisées dans nos eaux territoriales.

Dans notre pays, les quantités annuelles de poissons pêchées dépassent le million de tonnes en moyenne. Les poissons pélagiques, qui intéressent cette industrie, représentent plus de 90% de ces quantités.

Cette nouvelle infrastructure sera :

– Une unité de formation des étudiants de l’Institut

– Un facteur d’attractivité des investissements. Cette usine pourra former 250 femmes par an-dans un premier temps -. Ces formations pour pour les femmes qui répondent à certains critères -l’âge doit être compris entre 20 et 40 ans ; le niveau d’éducation ne doit pas être inférieur au certificat primaire et être en bonne santé-La disponibilité d’une main-d’œuvre bien formée et disposée au sacrifice est l’une des sources de motivation les plus importantes pour attirer les investissements.

– Un modèle pour les conserveries de sardines en construction

– Une nouvelle opportunité d’emploi des nouveaux diplômés de l’Institut Supérieur des Sciences de la Mer suite à l’émergence de cette nouvelle industrie.

Mahfoudh Taleb

Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Mer (Nouadhibou), affilié à l’Académie Navale (Nouadhibou).

Source: linkedin