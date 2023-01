Inauguration à Nouakchott de Beit El Ibdae des arts plastiques et visuels.

Beit El Ibdae (maison de l’innovation) des arts plastiques et visuels a été inaugurée, hier jeudi, au Ksar (wilaya de Nouakchott ouest) au cours d’une cérémonie organisée sous le Haut patronage de la première dame, Dr. Mariem Mint Mohamed Fadel Dah et le ministre émirati de la tolérance et de la coexistence, Cheikh Nehyane Ben Moubarak Al Nehyane.

Au cours de la cérémonie de coupure du ruban, qui s’est déroulée en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, la ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia Mint N’tehah, Mme Hayat Katat El Karmazi, ministre tunisienne de la Culture, l’assistance a visité une exposition de 95 tableaux présentés par 40 exposantss.

La maison, construite sur l’initiative de l’ambassadrice plénipotentiaire de la culture à l’UNESCO, Cheikha Bint Nehyane Al Nehyane au cours d’une visite qu’elle a effectuée en novembre 2021 en Mauritanie.

Dans un mot qu’il a prononcé, à cette occasion, le directeur général de l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences, M. Mohamed Ould Amar a déclaré que cet édifice culturel pionnier est l’un des fruits distinctifs des activités de l’organisation, indiquant qu’il donnera une forte impulsion aux jeunes plasticiens pour développer leur génie créateur.

De son côté, la responsable de Beit El Ibdae, Mm Maata Erhil a souligné que ce nouvel édifice culturel constituera la chose commune à tous ceux qui des jeunes mauritaniens s’intéressent aux arts plastiques et visuels pour mettre en valeur leurs talents et leur créativité afin de faire connaitre l’histoire et la culture de la société mauritanienne riche par sa diversité culturelle arabe et africaine.

Pour sa part, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Mauritanie, SEM Hamed Ghanem Hamed Al Mouhairy a indiqué que son pays accorde une grande attention à l’art plastique comme l’un des beaux-arts qui incarnent des idées créatives à travers, à titre d’exemple, la peinture, la photographie, la sculpture, soulignant le niveau de créativité atteint par les artistes plasticiens mauritaniens et émiratis. Cela, a-t-il dit, va contribuer à mieux représenter la culture de leurs pays au cours des expositions annuelles et internationales.

AMI