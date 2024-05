Implication de la jeunesse ! Par Abdoul Aziz Deme

Les jeunes Mauritaniens ont une responsabilité importante face aux affaires politiques de leur pays.

Leur responsabilité :

Participation citoyenne. Les jeunes doivent s’impliquer activement dans la vie politique en votant lors des élections et en exprimant leurs opinions de manière constructive.

Éducation politique : Il est essentiel pour les jeunes de se renseigner sur les enjeux politiques, les institutions gouvernementales et les droits démocratiques pour pouvoir prendre des décisions éclairées.

Engagement social : Les jeunes peuvent s’engager dans des mouvements sociaux, des organisations de la société civile ou des partis politiques pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur.

Innovation et créativité : Les jeunes ont souvent des idées nouvelles et des perspectives novatrices qui peuvent contribuer à améliorer le système politique et la gouvernance.

En fin de compte, les jeunes Mauritaniens ont un rôle crucial à jouer dans la construction d’une société plus juste, démocratique et prospère en s’impliquant activement dans les affaires politiques de leur pays.

Abdoul Aziz Deme

Le 15 MAI 2024