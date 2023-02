Imaginons ensemble un avenir meilleur en Mauritanie !

Ensemble, imaginons que le pays vit dans la démocratie. L’expression est parfaitement libre. Les élections se gagnent à la loyale. Les gagnants n’écrasent pas les perdants. Les meilleurs gagnent vraiment à chaque scrutin. Le pays est conduit par des dirigeants légitimement élus. Le « pays réel » se reconnaît dans le « pays légal ». La majorité se soucie d’un partage équitable et juste des portefeuilles. Elle associe à l’exercice les membres de l’opposition et ceux de la société civile sans en une vaine gloire.

La majorité exerce le pouvoir dans le respect de la démocratie qui est son âme, la tolérance et dans la transparence. L’intérêt général prime sur l’intérêt privé. Les institutions fonctionnent de manière régulière et entre elles sans régionalismes, ni tribalisme et la compétence sur la médiocrité.

Continuons d’imaginer un avenir meilleur. La corruption se trouve en marge. La justice n’est ni un vain mot ni un mot creux. Les justiciables lui font confiance. Elle ne se laisse pas manipuler. Elle fait la fierté de ses juges, greffes, avocats et de l’ensemble des justiciables. Elle reste le refuge du faible et la protectrice des veuves et des orphelins.

Elle poursuit effectivement le coupable et non l'innocent. Elle ne trébuche pas devant des sommes « sonnantes ». Elle ne laisse pourrir en prison aucun prévenu et pas de torture en prisons. Elle punit lourdement les corrompus, les trafiquants drogues.

Imaginons enfin que tout cela n’est pas de simples imaginations. Mais de la « réalité vraie ». Dans la conjoncture actuelle. C’est tout simplement inimaginable. Toutefois, il faut rêver pour garder espoir.

C’est ce qui fait imaginer que demain, tout sera différent d’aujourd’hui.

Wasalam aleikhoum

Que Dieu bénisse la Mauritanie.

Abdoulaziz DEME