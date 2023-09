Il n’y avait aucun désaccord sur le rôle des douanes dans la collecte des recettes.

Il y a dix ans, les revenus sont passés de 55 milliards de MRO en 2011 à 120 milliards, et ce nombre a commencé à augmenter en 2012 pour atteindre 300 milliards de MRO en 2022.

L’augmentation des recettes n’est pas sélective ou due au clientélisme, mais est le résultat d’une modernisation administrative à travers la mise en place d’un système d’information pour l’unification des prix douaniers, qui jusqu’en 2012 reposait sur le tempérament du chef de l’Administration générale des douanes à l’époque. Depuis l’indépendance du pays jusqu’en 2012, les revenus annuels variaient entre 44 et 55 milliards MRO.

Ici, certains peuvent se demander où sont passés les fonds, mais un adepte du service des douanes a noté que la discipline du travail commençait à s’élever du poste d’agent des douanes au poste de colonel.

Les pratiques de collecte sont uniformes, les clients sont satisfaits, personne ne peut contester les droits de douane payés par les riches et les pauvres en fonction de la qualité des marchandises, un système d’information précis et transparent est suivi.

D’un côté, les courtiers et certains qui cherchaient à échapper au contrôle des douanes étaient agacés car ces réformes entraînaient une augmentation significative des recettes publiques, et certains ont eu recours aux médias pour attaquer de manière vulgaire la pyramide douanière, peu convaincant en termes de contenu, et contrairement à l’interaction, le fait que l’information n’ait pas été diffusée dans les médias en raison d’une attaque apparente contre le manque de professionnalisme et d’éthique de la presse renforce l’hypothèse selon laquelle l’information est unilatérale.

D’un autre côté, un agent des douanes tente d’utiliser certains sites Web pour une promotion, et même si cela peut être dû aux autorités responsables, le problème est également compliqué par le fait que les actions des douanes peuvent retarder sa promotion. En enregistrant une partie de l’audio qui lui était attribué attaquant le secteur et exploitant les médias, il n’a pas réalisé que cela faisait plus de mal que de bien.

Ce n’est pas une lacune pour la douane de faire valoir ses droits fondés sur le contrôle et l’éthique du département des douanes, mais une lacune est un écart par rapport à l’éthique de son département.