IIOJK: APHC salue l’OCI pour son soutien continu à la cause du Cachemire

Dans le Jammu-et-Cachemire illégalement occupé par l’Inde, la Conférence Hurriyat de toutes les Parties a salué l’Organisation de la Coopération islamique pour son soutien continu à la juste lutte des Cachemiris pour le droit à l’autodétermination.

Dans un Communiqué conjoint adopté lors de sa réunion à Nouakchott, en Mauritanie, le Groupe de contact de l’OCI sur le Jammu-et-Cachemire s’est alarmé de la situation à IIOJK.

Le porte-parole de l’APHC a soutenu que le Communiqué conjoint adopté par le Groupe de contact de l’OCI a stimulé le moral du peuple opprimé du Jammu-et-Cachemire occupé illégalement par l’Inde.

Pendant ce temps, l’Agence d’enquête d’État contrôlée par New Delhi a mené des raids et des perquisitions chez l’éminent dirigeant de l’APHC et érudit religieux Maulana Sarjan Barkati, et d’autres personnes pro-liberté à plusieurs endroits à Shopian, Kulgam, Islamabad, Srinagar et d’autres régions.

Le régime Modi a continué de confisquer les propriétés des dirigeants, militants et organisations Hurriyat pour les victimiser en raison de leur affiliation et de leur rôle dans le mouvement pour la liberté en cours.

D’autre part, un tribunal spécial de la redoutable Agence nationale d’enquête indienne a formulé des accusations contre deux journalistes cachemiris, Fahad Shah et Abdul Aala Fazili, dans le cadre d’une fausse affaire de sédition enregistrée contre eux l’année dernière.

Source: radio.gov.pk