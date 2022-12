IFC va renforcer ses investissements et son soutien au secteur privé en Mauritanie

Nouakchott (Mauritanie), 23 décembre 2022 – Le directeur général de la Société financière internationale (IFC), Makhtar Diop, a réaffirmé l’engagement d’IFC à accroître ses investissements et sa présence en Mauritanie, en particulier dans les services financiers, l’agro-industrie et les énergies vertes. Il a également réitéré la volonté d’IFC d’aider le pays à renforcer et à diversifier son secteur privé afin de favoriser une croissance inclusive et créer des emplois.

Ces annonces ont été faites par M. Diop alors qu’il achevait une visite dans le pays au cours de laquelle il a rencontré des partenaires de haut niveau des secteurs privé et public, notamment Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le Ministre des Affaires économiques, Ousmane Mamoudou Kane.

Il s’agissait du premier voyage officiel de M. Diop en Mauritanie en tant que directeur général d’IFC. Au cours de ses entretiens, il a mis en lumière la manière dont IFC peut renforcer son soutien au secteur privé mauritanien, tout particulièrement dans les secteurs de l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), des infrastructures et des partenariats public-privé.

M. Diop a également participé à une table ronde avec des chefs d’entreprise afin de discuter des difficultés auxquelles le secteur privé est confronté et d’échanger sur les possibilités de croissance et de partenariats.

« Un secteur privé plus fort et en phase avec la stratégie de diversification économique du pays permettra à la Mauritanie de mieux rebondir suite à la pandémie de COVID mais aussi de mieux faire face aux crises actuelles, a déclaré M. Diop. IFC est déterminée à soutenir la croissance en Mauritanie et entend accroitre ses investissements, notamment dans l’agro-industrie et les énergies vertes. IFC est également engagée à contribuer davantage au renforcement du capital humain du pays, et à promouvoir un meilleur climat des affaires afin de favoriser une économie plus inclusive, plus diversifiée et plus résiliente. »

Avec une croissance qui devrait atteindre 4 % en 2022 et s’accélérer à 5,1 % en 2023, la Mauritanie est bien engagée sur la voie de la reprise post-COVID. Un secteur privé plus robuste pourrait cependant permettre, à plus long terme, d’accélérer le développement économique et social et la création d’emplois.

IFC a considérablement renforcé ses investissements en Mauritanie au cours des trois dernières années, avec des financements d’un montant total de près d’un milliard de dollars (en tenant compte des fonds mobilisés auprès d’autres sources). Ses engagements récents concernent plusieurs investissements dans les secteurs énergétique et minier. La stratégie d’IFC dans le pays met également l’accent sur l’agro-industrie et l’accès des PME au financement.

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de 100 pays et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2022, IFC a engagé un montant record de 32,8 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises avec les conséquences de crises mondiales multiples. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ifc.org.

