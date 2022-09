Humiliation insoutenable | Algerie54

Par Mohamed El Abassi

La visite au Maroc de la ministre de l’intérieur de l’Etat hébreu Ayelet Shaked aura été d’une inouïe et incommensurable insulte pour le peuple marocain impuissant face à ses seigneurs tortionnaires, qui l’ont autorisée à dire publiquement qu’elle est venue chez le Roi « embaucher de la main d’œuvre bon marché», autrement dit, pour mieux et davantage spolier les palestiniens de leur terre et y construire de nouvelles colonies juives.

Encore mieux, toute honte bue, ni gants noirs, dans une inégalable inélégance et encore sans la moindre précaution, une autre humiliation affligée aux femmes marocaines : « Faire venir des jeunes filles soignantes pour s’occuper de la vieille population » et qui ne s’avère être que des anciens militaires sionistes à la retraite, qui auront tué et massacré impitoyablement palestiniens et arabes sans distinction d’origine, et peut-être bien, des marocains libres et dignes.

En voila, une autre facette de la normalisation quand le régime « makhzénien » est aux abois ! La normalisation ou plutôt l’asservissement du trône se monnaye dans sa superbe «splendeur», en contre partie de la dignité de ses propres sujets qu’il appelle «Chaabiya El-Aziz » mais qu’il affame sciemment pour les pousser à une migration forcée contre leur volonté et parce qu’il les aurait condamnés à une fuite vers l’humiliation !…. une sorte d’épuration sociale pour laisser Rabat, Tanger, Casablanca et Agadir, nettoyés de la plèbe pour que les touristes étrangers se sentent mieux même si ces derniers ont déserté l’horreur d’un spectacle avilissant.

Jusqu’où ira le Makhzen dans sa fuite en poursuivant une alliance effrénée sans même se rendre compte, peu ou prou, du sentiment révolté du peuple marocain, lassé de faire le dos rond et de subir humiliation après l’autre ? Une alliance contre la nature et la fierté du citoyen marocain, étant sciemment réduit, par l’oppression et par la geôle, à la fuite…..a une quête de survie, sinon à la drogue et à la déperdition de mort lente. Toute cette liberté de ton et d’audace incontrôlées accordée à la l’émissaire de l’Etat hébreu ne fait qu’accélérer la chute de la monarchie marocaine. Le monarque absentéiste, attend la fin de son règne et de sa vie dans un hôpital en France consolé qu’on lui fasse croire qu’il contrôle le Sahara Occidental, mais qu’il donne son peuple en pâture d’une normalisation que celui-ci ne digère plus, il n’en a cure !

