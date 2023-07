Honduras, une voie de transit pour 9 484 migrants mauritaniens

Le centre national des migrations du Honduras a déclaré que le pays était devenu une importante voie de transit pour les migrants se dirigeant vers les États-Unis au cours des six premiers mois de 2023.

L’Institut a confirmé qu’un total de 135 493 migrants ont traversé le pays entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, et les migrants appartiennent à plus de 100 nationalités du monde entier.

L’Institut a noté que ce chiffre représente une augmentation de 150 % par rapport à la même période en 2022, le nombre de migrants ayant traversé le pays ne dépassant pas 54 275.

Les citoyens vénézuéliens représentent 47 % des migrants qui ont traversé le pays, suivis de Cuba à 12 %, a indiqué l’institut. L’Équateur est à 11 % ; puis la Mauritanie arrive en quatrième position avec 7%, soit 9 484 citoyens.

Au XXIe siècle, les migrations intracontinentales et extracontinentales, ainsi que l’exode rural, sont en augmentation. Les raisons sont multiples : ces raisons sont économiques, politiques, naturelles, éducatives, psychologiques, institutionnelles, bénévoles, diplomatiques, commerciales ou associatives.

Source: Facebook