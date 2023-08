Hommage à Feu Cheikh Ould Moctar el Hacen dit Cheikh M’backé

J’ai pris du retard pour réagir à la disparition ce vendredi matin en Tunisie de Feu Cheikh Ould Moctar El hacen dit Cheikh MBacké, tellement j’étais terrassé par la triste nouvelle.

Il faut dire que je connais Feu Cheikh M’Backé depuis ma tendre enfance parce qu’il faisait partie intégrante du vieux Ksar. Bien que d’une génération plus jeune que lui, j’ai toujours eu des relations privilégiées avec Feu Cheikh M’Backé qui était de surcroit l’un des footballeurs les plus doués de sa génération. Technique et intelligent, il a fait les beaux jours de l’équipe du Ksar et ceux de l’équipe nationale.

Humble, il était d’une simplicité exagéré qui frisait parfois l’effacement. Derrière cette image, se cache un grand intellectuel qui a marqué de son passage les institutions qu’il a dirigé. D’un autre côté, il avait le sens de l’amitié parce qu’il était toujours avec son groupe d’ami d’enfance du vieux Ksar qu’il faisait passer avant tout.

Amoureux de son quartier de toujours le Ksar, il a toujours été à l’écoute de ses frères et militait pour la sauvegarde du quartier qu’il n’a jamais quitté. Récemment lorsque les jeunes ont sollicité son soutien pour la cause du stade du Ksar, il a répondu présent sans aucune hésitation.

Sa disparition laissera un grand vide parmi ses proches et ceux qui l’ont connu.

Qu’Allah lui ouvre les ports du paradis éternel

Inna Lillahi Wa Inna Ilehou Rajioune

Mohamed Feily