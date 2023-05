Hodh Echarghi: La campagne électorale se poursuit… La campagne électorale se poursuit dans un climat d’émulation positive , d’enthousiasme et de responsabilité

Hodh Echarghi: La campagne électorale se poursuit…

La campagne électorale se poursuit dans la wilaya du Hodh Echarghi, pour la troisième journée consécutive, en vue du scrutin du 13 Mai 2023.

Cette campagne est marquée jusqu’à présent par un climat d’émulation positive, d’enthousiasme et de responsabilité, et ce à travers les discours objectifs des candidats des partis en lice dans la wilaya.

Toutes les interventions ont été axées sur la nécessité d’impulser le développement local, à travers la lutte contre le chômage, la pauvreté et la marginalisation.

Les candidats en question ont appelé les électeurs, chacun de la position qu’il occupe, à voter pour leurs programmes électoraux qui, estiment-ils, vont changer les conditions de vie des citoyens.

Divers moyens de propagandes sont utilisés dans cette campagne pour convaincre les électeurs à voter pour ce candidat ou cet autre.

Dans ces élections législatives, municipales et régionales participent au niveau de la wilaya 13 partis politiques.

Les listes en compétition sont de 44 pour les législatives, 176 pour les municipales et 13 pour le conseil régional.

Tous les partis participant redoublent de plus en plus d’efforts pour convaincre le plus grand nombre d’électeurs à voter en leur faveur.

La wilaya renferme 170 000 électeurs répartis sur 608 bureaux couvrant l’ensemble du Hodh Echarghi.

Selon des responsables de certains partis rencontrés par l’AMI, l’ensemble des acteurs œuvrent pour une campagne marquée par l’émulation positive et le respect réciproque.

Ils ont en outre souligné que la démocratie mauritanienne est devenue mûre, avançant pour preuve à cela la qualité des programmes électoraux et leur conformité aux aspirations des citoyens.

En ce qui concerne les préparatifs visant à assurer la transparence du scrutin, le coordinateur régional de la CENI, M. Khattry Ould Eydé Oumar a indiqué que l’opération se déroule dans des conditions satisfaisantes, précisant qu’aucune entrave n’a été jusqu’à présent enregistrée. Il s’est enfin félicité de la coopération exemplaire existant entre la CENI et les différents représentants des partis politiques.