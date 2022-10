Hausse des prix du carburant : des manifestations éclatent dans plus de 90 pays

Publié dans BBC News par Efrem Gebreab & Thomas Naadi & Ranga Sirilal & Becky Dale le 22 octobre 2022

Le coût élevé de la vie pousse les gens à descendre dans la rue pour protester contre les prix exorbitants des principaux produits de base. La BBC a cartographié toutes les manifestations signalées au sujet du carburant depuis janvier 2021, révélant une augmentation considérable des protestations cette année.

Le coût du carburant affecte de nombreux aspects de la vie quotidienne : les déplacements personnels, le transport des marchandises, qui peut faire grimper le prix des aliments, et l’énergie pour l’électricité et le chauffage.

Partout dans le monde, des manifestants ont appelé au changement. Ils ont exigé que l’essence devienne plus abordable ou qu’elle soit disponible. Ils ont participé à des protestations pacifiques et ont attaqué des gouvernements. Et certains ont payé un prix encore plus élevé.

Khadija Bah, 16 ans, se tenait sur le perron de sa famille lorsqu’elle a été touchée par une balle perdue.

À quelques mètres seulement de sa maison, dans la partie est de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, Khadija observait depuis des jours les foules grandissantes qui se rassemblaient pour protester contre la hausse du prix du carburant.

Mais le 10 août, la manifestation a tourné à la violence. Alors que des policiers armés affrontaient les manifestants, une balle perdue est entrée dans le jeune corps de Khadjia. Elle s’est effondrée sur le sol et est morte presque immédiatement.

Sa mère, Maria Sesay, dit qu’elle a encore du mal à accepter la mort de sa fille. Étudiante à l’école secondaire locale, sa mère dit que le rêve de Khadija était de devenir un jour infirmière.

« Je suis si triste. Jusqu’à présent, j’ai lutté si fort pour élever ma fille. Mais maintenant, elle est morte. Je souffre tellement. »

Luttes pour le carburant

Stimulée par le prix record du carburant, cette petite nation d’Afrique occidentale n’avait pas connu une telle violence depuis des années.

Au mois d’août, 25 personnes ont été tuées, dont cinq policiers, lors de violents affrontements entre des manifestants et la police à Freetown, la capitale de la Sierra Leone.

La hausse du prix du carburant n’affecte pas seulement les voyages, mais aussi le transport de toutes les marchandises, et fait donc indirectement grimper le prix des denrées alimentaires.

Depuis mars, le prix du carburant dans le pays a presque doublé, passant de 12 000 leones (572 FCFA) le litre à un niveau record de 22 000 leones (1 052 FCFA) en juillet. Cela a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires.

En juillet, la banque centrale a introduit de nouveaux billets de banque – en supprimant les trois zéros du Leone – dans le but de restaurer la confiance dans sa monnaie frappée par l’inflation.

Des manifestants descendent dans la rue le 10 août à Freetown.

Les violences ont fini par être maîtrisées après que les autorités ont décrété un couvre-feu dans toute la ville. L’accès à Internet a également été limité, afin d’empêcher les manifestants de communiquer et d’organiser un nouveau rassemblement.

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré par la suite que les manifestations étaient une tentative violente de renverser son gouvernement. Cependant, de nombreux habitants contestent cette affirmation, affirmant à la BBC qu’ils sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse des prix du carburant et de la nourriture.

Mais la Sierra Leone est loin d’être la seule à lutter contre la hausse des prix et les protestations contre le coût de la vie.

Crise mondiale du pétrole

En analysant les données sur les manifestations dans le monde, recueillies par le projet Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project), la BBC a établi qu’entre janvier et septembre de cette année, plus de 90 pays et territoires sont descendus dans la rue pour le prix ou la disponibilité du carburant.

Un tiers de ces pays étaient des pays qui n’avaient pas connu de protestations à propos du carburant en 2021. Par exemple, l’Espagne n’a pas connu de manifestations sur le prix des carburants en 2021, mais 335 rassemblements individuels au cours du seul mois de mars de cette année.

Pas un seul continent n’est resté exempt de protestations liées au carburant au cours des neuf derniers mois.

En Indonésie, il y a eu plus de 400 protestations liées à l’essence depuis le début de l’année, contre seulement 19 en 2021. En Italie, il y en a eu plus de 200 au cours des huit premiers mois de 2022, contre seulement deux l’année dernière. Et en Équateur, on a enregistré plus de 1 000 protestations contre le carburant au cours du seul mois de juin.

Henry Wilkinson, directeur des renseignements de Dragonfly, un service de sécurité et de renseignements, a analysé le schéma global des protestations et a déclaré que ce qui le surprenait, c’était l’endroit où elles avaient lieu.

« Ce qui est inhabituel cette fois-ci, c’est que nous voyons des protestations dans des endroits qui ne sont habituellement pas enclins aux protestations. La guerre en Ukraine a eu un impact énorme et disproportionné. Une résolution du conflit atténuerait considérablement la crise mondiale. »

L’Ukraine est-elle la seule raison de la hausse des prix du carburant ?

Non. Il y a trois raisons principales qui font monter le prix du carburant dans le monde.

Le pétrole brut – était moins cher au début de la pandémie de Covid, car de nombreuses entreprises ont temporairement fermé et la demande d’énergie s’est effondrée. Mais lorsque la vie a repris son cours normal et que la demande d’énergie a augmenté, les fournisseurs ont eu du mal à répondre à la demande et les prix ont donc augmenté.

Le dollar américain – est à un niveau record par rapport à la livre, l’euro, le yuan et le yen. Le pétrole utilisé pour fabriquer de l’essence est payé en dollars américains. Une monnaie locale faible par rapport au dollar rend donc le carburant encore plus cher.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a conduit de nombreux pays à interdire les importations de pétrole russe, ce qui a entraîné une hausse de la demande pour les autres producteurs et donc une augmentation des prix.

De l’effondrement économique à l’effondrement politique

Parmi les 91 pays et territoires en proie à des troubles civils en raison du prix des carburants, c’est le Sri Lanka qui, au début de l’année, a fait les gros titres de la presse internationale après que des manifestations de masse ont mis le gouvernement à genoux et ont fini par renverser l’ancien président Gotabaja Rajapaksa.

Avec l’une des inflations les plus élevées d’Asie, les Sri Lankais sont toujours confrontés à une crise du coût de la vie, car les prix du carburant, de la nourriture et des médicaments continuent d’augmenter.

La police utilise des gaz lacrymogènes pour disperser des étudiants qui manifestent à Colombo, la capitale du Sri Lanka, contre la crise économique du pays.

Légende image,

La police utilise des gaz lacrymogènes pour disperser des étudiants qui manifestent à Colombo, la capitale du Sri Lanka, contre la crise économique du pays.

Wimala Dissanayaka, 48 ans, vendeuse de légumes dans la banlieue huppée de Thalawathugoda, à Colombo, explique que sa famille vit désormais au jour le jour.

« Les prix de tout sont montés en flèche. Nos coûts de vie augmentent mais nos revenus n’ont pas changé.

» J’ai trois enfants et les tarifs des bus ont tellement augmenté que cela coûte maintenant 100 roupies (180 FCFA) par enfant pour aller à l’école. Donc, c’est 600 roupies (1 100 FCFA) pour les trois tous les jours. »

Wimala dit qu’elle ne peut plus se permettre de faire le plein d’essence de son petit camion pour transporter ses produits vers et depuis le marché. Au lieu de cela, elle doit se débrouiller avec les transports publics ou partager des ascenseurs avec d’autres vendeurs.

« Les prix sont si chers que mes clients ne veulent pas dépenser beaucoup. Les gens qui avaient l’habitude d’acheter 500 grammes ou un kilogramme de légumes demandent maintenant 100 grammes ou 250 grammes. Et ceux qui venaient en voiture ou en moto sont maintenant soit à pied, soit en vélo à pousser. »

La fin n’est pas pour demain

Alors que les gouvernements du monde entier s’efforcent de trouver des solutions aux crises économiques de leurs pays, les protestations concernant la nourriture et le carburant se poursuivent. Mais pour certains, le prix à payer est élevé.

Au cours des neuf derniers mois, selon une étude originale de la BBC, plus de 80 personnes ont perdu la vie en raison de protestations liées au prix du carburant. Parmi elles, des personnes originaires d’Argentine, d’Équateur, de Guinée, d’Haïti, du Kazakhstan, du Panama, du Pérou, d’Afrique du Sud et de Sierra Leone.

À Freetown, le calme est revenu dans les rues et la plupart des commerçants ont rouvert leurs boutiques. Mais pour Abdul, le père de Khadija, et toute sa famille, la vie ne sera plus jamais la même.

« Ma fille était une enfant si prometteuse. Maintenant, elle est partie ».

