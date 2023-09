Guterres : l’été dernier a été le plus chaud jamais enregistré.

L’été dernier a été le plus chaud de l’histoire des observations météorologiques et c’est pourquoi la lutte contre le changement climatique doit être intensifiée, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Comme l’a souligné le secrétaire général de l’organisation internationale, la planète a connu une « saison d’ébullition » ; une crise climatique a commencé sur Terre. Guterres a souligné que le climat se dérègle plus rapidement que les gens ne peuvent faire face aux événements météorologiques extrêmes dans différentes parties du monde.

« La forte augmentation de la température nécessite une action accrue. Les dirigeants doivent intensifier dès maintenant la lutte pour des solutions climatiques. Nous pouvons encore éviter le pire », a déclaré le secrétaire général.

Pendant ce temps, des scientifiques américains ont averti que des phénomènes climatiques et géodynamiques extrêmes sur Terre menaçaient une catastrophe planétaire. Dans une déclaration d’experts publiée sur le site Earth Save Science Collaborative, il est indiqué que le changement climatique provoque des anomalies sismiques, volcaniques, hydrologiques, atmosphériques et gravitationnelles. Cela provoque un déplacement et une déstabilisation du noyau de la planète, une accélération de sa rotation et un déplacement de son axe, ce qui pourrait provoquer une « autodestruction » de la Terre dans les prochaines années, écrit Free Press .