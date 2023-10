Grande-Marlaska renforce la coopération migratoire en Mauritanie qui a déjà empêché 7 000 arrivées aux îles Canaries cette année

Le ministre de l’Intérieur par intérim et Vice-Président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a rencontré le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani.

Fernando Grande-Marlaska, Ministre de l’Intérieur par intérim,et le Vice-Président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, ont rencontré ce mercredi à Nouakchott (Mauritanie) le Président du pays, Mohamed Ould Ghazouani, et d’autres membres de son gouvernement, avec lesquels ils ont discuté de la situation actuelle des routes migratoires dans l’Atlantique et du renforcement de la coopération dans la lutte contre les mafias de la traite des êtres humains.

Lors de sa rencontre avec le Président Ghazouani, le ministre de l’Intérieur par intérim a souligné que « la lutte contre l’immigration irrégulière n’est pas seulement un défi bilatéral commun entre l’Espagne et la Mauritanie, mais aussi une responsabilité partagée avec l’Union européenne ».

La réunion, qui a eu lieu lors de la quatrième visite du ministre de l’Intérieur dans le pays et est la sixième réunion de travail avec les dirigeants mauritaniens, a porté en particulier sur les départs irréguliers vers les îles Canaries et a permis de discuter des moyens d’améliorer la coopération existante.

Grande-Marlaska a remercié le président mauritanien pour « l’excellent travail conjoint » établi depuis plusieurs années entre l’Espagne et le pays africain sur les questions migratoires, et a plaidé pour « accroître la coopération au niveau européen ».

Dans ce domaine, le Ministre de l’Intérieur par intérim a souligné le travail et l’exemple des équipes de la Police Nationale et de la Garde Civile déployées en Mauritanie, qui travaillent côte à côte avec leurs collègues mauritaniens dans les patrouilles maritimes aériennes et terrestres et dans l’enquête et le démantèlement des mafias de trafic et de contrebande.

Plus précisément, entre les deux forces, il y a une cinquantaine d’agents qui ont leurs propres ressources terrestres, des patrouilleurs et des navires, ainsi que des hélicoptères et des avions. Leur travail a empêché au moins 7 000 migrants d’atteindre les îles Canaries depuis la seule Mauritanie, ce qui signifie moins de pression sur les îles, mais aussi moins de vies mises en danger en mer lors de traversées dangereuses. Des équipes similaires opèrent également en Gambie et au Sénégal.

Grande-Marlaska a exprimé au Président Ghazouani et au Vice-Président Schinas la volonté du gouvernement espagnol « d’étendre à d’autres pays le modèle de collaboration entre l’Espagne et la Mauritanie, qui a produit de si bons résultats ».

Aide accrue de l’UE

Grande-Marlaska a également souligné la nécessité de renforcer et d’étendre le soutien de l’Espagne à la Mauritanie à la sphère européenne, afin d’accroître l’implication et la collaboration pour aider un « partenaire clé et stratégique » dans des domaines tels que l’immigration irrégulière, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la grande criminalité organisée.

« Cette réunion tripartite montre que la lutte contre l’immigration irrégulière n’est pas seulement un défi bilatéral commun entre l’Espagne et la Mauritanie, mais aussi une responsabilité partagée entre la Mauritanie, l’UE et tous ses États membres », a souligné le ministre espagnol au président africain et au vice-président européen.

Grande-Marlaska a souligné à cet égard que l’Espagne, en tant que titulaire de la présidence tournante du Conseil de l’UE, a inclus parmi ses priorités le renforcement de la dimension extérieure en tant qu’outil clé et efficace de la politique migratoire.

« La Mauritanie peut être sûre du soutien continu de l’Espagne », a déclaré le ministre espagnol, qui a qualifié le pays de « partenaire stratégique prioritaire ».

Lutte contre les mafias

Après l’audience avec le président mauritanien, Grande-Marlaska et Schinas ont visité les bureaux du projet POC Mauritanie-UE de lutte contre la traite illégale des êtres humains, dans lequel des spécialistes de la Police nationale espagnole travaillent avec les forces de sécurité mauritaniennes pour démanteler les mafias.

Les agents espagnols participant à ce projet s’ajoutent à la Police nationale et à la Guardia Civil déployées en Mauritanie, principalement à Nouadhibou et Nouakchott, et se consacrent à patrouiller et à mener des enquêtes sur les réseaux de contrebande et de traite, tâches qu’ils accomplissent conjointement avec les autorités mauritaniennes.

À la suite de la visite au POC, le ministre espagnol par intérim et le vice-président de la Commission européenne tiendront une réunion de travail avec les ambassadeurs des États membres de l’UE accrédités à Nouakchott.

Enfin, Grande-Marlaska et Schinas rencontreront cet après-midi la Ministre mauritanienne de la Défense, Hananna Ould Sidi; le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine; le Ministre de l’Économie et du Développement, Abdessalam Ould Mohamed Saleh; et le Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Moctar Alhousseyni Lam, avec qui ils examineront comment améliorer les mécanismes de coopération déjà en place entre l’UE et le pays africain.

Le voyage de Grande-Marlaska et Schinas en Mauritanie intervient à peine une semaine après que le Conseil de l’Union Européenne (UE) a conclu un accord clé pour débloquer le Pacte sur la migration et l’Asile, sur le Règlement de crise, qui était le dernier dossier qui restait à clôturer pour compléter le Pacte et que l’Espagne avait inclus comme priorité pour sa présidence tournante en matière d’Intérieur.

Lundi 16 octobre, le ministre de l’Intérieur se rendra au Sénégal pour rencontrer le gouvernement sénégalais afin d’évoquer la coopération sur les questions migratoires.

Traduction non officielle

Source: lamoncloa