Grand Prix Métis et Prix des Lecteurs : l’annonce des finalistes

La liste des finalistes du Grand Prix Métis et du Prix des Lecteurs a été dévoilée ce jeudi.

Ecrit par N.P. – le jeudi 19 octobre 2023 à 14H36

Le communiqué :

La Réunion des livres a annoncé aujourd’hui les ouvrages finalistes pour le Grand Prix du Roman Métis et le Prix du Roman Métis des Lecteurs.

L’annonce du Lauréat de chaque prix se fera lors de la Conférence de presse du 16 novembre à 10h30 à la Médiathèque François Mitterand.

Pour cette 14e édition du Grand Prix du Roman Métis, 34 romans d’auteurs originaires de La Réunion, de France hexagonale, de Belgique, de Roumanie, de Russie, de Guadeloupe, d’Haïti, de Maurice, des Comores, de Madagascar, du Congo, du Rwanda, du Maroc, d’Algérie, de Mauritanie, de la Turquie, du Liban et d’Irak sont inscrits à concourir par leurs éditeurs.

FINALISTES DU GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS

• Au vent mauvais, Kaouther Adimi (Seuil)

• Je me souviens de Falloujah, Feurat Alani (JC Lattes)

• Saara, Beyrouk (Elyzad)

• Un homme sans titre, Xavier Le Clerc (Gallimard)

FINALISTES DU PRIX DU ROMAN

