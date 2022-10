Giorgia Meloni nommée Premier ministre, l’extrême droite au pouvoir

La dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni a été chargée par le président italien Sergio Mattarella de former le nouveau gouvernement, a déclaré vendredi un responsable de la présidence. Elle prend les rênes du gouvernement italien à un moment particulièrement difficile, l’inflation et l’incertitude mondiale pesant lourdement sur l’économie déjà endettée de la péninsule.

Giorgia Meloni, leader du parti post-fasciste Fratelli d’Italia, vainqueur des dernières élections législatives, a été sollicitée vendredi 21 octobre pour former un gouvernement par le président Sergio Mattarella, a annoncé le secrétaire général de la présidence. A 45 ans, elle accepte cette responsabilité, devenant la première femme appelée à cette fonction dans l’histoire du pays.

Geogia Meloni a présenté dans la foulée sa nomination la composition de son gouvernement, qui prêtera serment samedi matin à 08h00 GMT sous les ors du palais du Quirinal devant le président de la République Sergio Mattarella.

La liste des ministres reflète sa volonté de rassurer les partenaires de Rome. L’ancien président du Parlement européen Antonio Tajani, membre de Forza Italia, est nommé aux Affaires étrangères, et Giancarlo Giorgetti, un représentant de l’aile modérée de la Ligue déjà ministre dans le gouvernement sortant de Mario Draghi, prend le portefeuille crucial de Économie.

La Romaine, qui a réussi à « dé-diaboliser » son parti pour arriver au pouvoir exactement un siècle après Mussolini, a avec ses partenaires de coalition, le leader populiste de la Ligue anti-migrants Matteo Salvini, le leader déclinant de Forza Italia Silvio Berlusconi, la majorité absolue tant à la Chambre des députés qu’au Sénat.

Salvini dans Infrastructure, un pro-européen dans la diplomatie

Patron de la Ligue anti-immigration, Matteo Salvini retrouve le poste de vice-Premier ministre qu’il avait déjà occupé après les élections de 2018, lorsque son parti avait formé un gouvernement avec les populistes écologistes du Mouvement 5 étoiles.

A l’époque, il détenait également le portefeuille de l’Intérieur, et il le convoitait encore cette fois, mais Giorgia Meloni, forte de ses 26 % alors que la Ligue ne recueillait que 9 % des suffrages, y a opposé son veto. .

Il a tout de même hérité du ministère des Infrastructures, qui a notamment la haute main sur les ports du pays. Un poste clé pour celui qui, à l’intérieur, avait bloqué plusieurs navires d’ONG secourant des migrants en Méditerranée dans le cadre de la politique des « ports fermés » de la Ligue. Il est toujours poursuivi en cette qualité devant un tribunal sicilien pour séquestration et abus de pouvoir.

En diplomatie, le choix d’Antonio Tajani, pro-européen, peut surprendre dans ce gouvernement à la couleur fortement eurosceptique.

Mais il est proche de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, leader du parti de droite Forza Italia, partenaire minoritaire de la coalition de Giorgia Meloni qui a recueilli 8% des suffrages aux élections.

Les liens tissés par Antonio Tajani (président du Parlement européen entre 2017 et 2019) pendant près de vingt ans en tant que député européen et commissaire européen aux transports, seront essentiels au maintien de bonnes relations avec Bruxelles.

Parlant français, anglais et espagnol, il a remplacé Silvio Berlusconi, 86 ans, en mauvaise santé, pendant la campagne électorale.

Comme Matteo Salvini, Antonio Tajani est également nommé vice-Premier ministre.

Un pro-Draghi à l’économie

Giancarlo Giorgetti, figure puissante de la Ligue décrite comme la face modérée et pro-européenne du parti, prendra les rênes du ministère de l’Economie.

Aux antipodes de Matteo Salvini, il a été jusqu’au bout un fidèle soutien du Premier ministre sortant Mario Draghi, dont il a été ministre du Développement économique.

Le portefeuille intérieur de ce gouvernement nationaliste, pour qui les questions de sécurité et d’immigration sont stratégiques, revient à Matteo Piantedosi, 59 ans, préfet de Rome depuis 2020.

Ce dernier a fait toute sa carrière dans la préfecture et la haute fonction publique, en grande partie au ministère de l’Intérieur, où il a été directeur de cabinet de Matteo Salvini.

Un collectionneur de souvenirs fascistes et un ultra-catholique pro-Poutine

Le Sénat, la chambre haute du parlement, a élu Ignazio La Russa, co-fondateur de Fratelli d’Italia avec Giorgia Meloni, comme président.

Ce Sicilien de 75 ans est un militant d’extrême droite depuis toujours, à la suite de son père, ancien dirigeant local du Parti national fasciste sous Mussolini qui a donné à son fils le deuxième prénom du dictateur, Benito.

Ministre de la Défense du dernier gouvernement Berlusconi, il est connu pour collectionner des souvenirs fascistes.

La chambre basse du parlement italien a également choisi de présider une figure haute en couleur et non moins controversée : Lorenzo Fontana, un proche allié de Salvini, aux positions ultra-conservatrices sur des questions comme l’avortement et le mariage homosexuel. .

Ce fervent catholique, dont la page Facebook est parsemée de portraits de saints, a dénoncé en 2014 les sanctions de l’Union européenne contre Moscou suite à l’annexion de la Crimée, et a qualifié le président russe Vladimir Poutine de société « modèle ». .

Lorenzo Fontana a également protesté contre « l’invasion » des immigrés en Italie et a exprimé en 2016 son soutien au parti néonazi grec Aube dorée.

Une tâche ardue

A l’heure où la troisième économie de la zone euro fait face, comme ses voisins, à une situation économique difficile en raison de la crise énergétique et de l’inflation, la tâche de la nouvelle Première ministre s’annonce ardue, d’autant qu’elle devra assurer l’unité de sa coalition.

Les médias se sont fait l’écho des multiples passes d’armes entre les trois dirigeants sur la répartition des postes au Parlement et au sein du futur gouvernement.

Elle-même atlantiste et favorable au soutien de l’Ukraine face à la Russie, Giorgia Meloni a dû faire face cette semaine aux propos polémiques de Silvio Berlusconi, qui affirmait avoir « renoué » avec Vladimir Poutine et imputé la guerre à Kyiv. .

Des déclarations du pire effet alors que l’arrivée au pouvoir de cette coalition majoritairement eurosceptique est suivie de près par les chancelleries. Giorgia Meloni s’est sentie obligée de corriger la situation mercredi en déclarant que l’Italie fait « pleinement partie et la tête haute » de l’Europe et de l’Otan.

Coincée entre le marteau de ses « alliés » et l’enclume de Bruxelles et des marchés, Giorgia Meloni semble déjà sur le fil du rasoir, presque une tradition dans un pays connu pour son instabilité gouvernementale chronique.

Avec l’AFP

