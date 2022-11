Ghazouani est arrivé à Djerba, en Tunisie.

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé ce Vendredi 18 Novembre 2022 à Djerba en Tunisie où il prend part ce samedi au 18ème sommet de la Francophonie, a annoncé le bureau de communication à la présidence.

Le président de la République a été accueilli à sa descente d’avion par une délégation tunisienne de haut niveau et notre ambassadeur et son staff dans ce pays frère.

Le 18ème sommet de la Francophonie se tient sous le thème principal « la connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ».

Les sociétés francophones sont actuellement bouleversées par une transformation numérique massive et généralisée. Partout, l’essor des technologies numériques génère de nouveaux usages et fait émerger de nouveaux modèles politiques, économiques, sociaux et culturels. Si elles offrent un grand potentiel d’innovation, de progrès social et de développement, ces nouvelles technologies posent aussi des défis, des contraintes et des menaces.

Les pays francophones n’ont pas un accès égal aux technologies numériques et la crise du Covid-19 a exacerbé les profondes inégalités qui existent encore dans le monde francophone. Par ailleurs, l’accélération de la dématérialisation des services publics et de tous les secteurs de la société contemporaine nécessite des mesures pour assurer la continuité de l’action publique dans tous les contextes aux niveaux national, local et international.

Consciente de ces divers enjeux et soucieuse d’œuvrer pour le bien-être et le développement des peuples de la francophonie, la Francophonie a décidé de placer les enjeux numériques au centre du 18e Sommet des chefs d’État et de gouvernement.