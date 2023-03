Ghazouani assiste au déjeuner-banquet en l’honneur des chefs d’État et de gouvernement participant à la Conférence des Nations Unies sur les PMA 5

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani a assisté dimanche à un déjeuner banquet organisé en l’honneur de Leurs Majestés et Excellences Chefs d’État et de Gouvernement des pays frères et amis et des organisations internationales participant à la 5e Conférence des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés (PMA 5), au Centre National des Congrès du Qatar.

Le déjeuner-banquet a réuni l’Émir S.A. Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, plusieurs chefs de délégations et d’organisations internationales, chefs de missions diplomatiques accréditées dans le pays, hauts fonctionnaires et invités de la conférence.